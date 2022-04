कवर्धा : जिले के प्रभारी और छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिहदेव खैरागढ़ में प्रचार करने के बाद कवर्धा पहुंचे. जहां पर टीएस सिंहदेव ने विंध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना की.इसके बाद उन्होंने राजमहल में रात्रि विश्राम किया. गुरुवार सुबह टीएस सिंहदेव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण (TS Singhdev inspected Kawardha District Hospital)किया. जहां पर उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया. वृक्षारोपण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे अस्पताल परिसर का मुआयना किया.इस दौरान टीएस सिंहदेव ने प्रसूताओं को महतारी लइका किट (Mahtari Laika Kit)का वितरण भी किया.

कवर्धा का जिला अस्पताल होगा अपग्रेड

अस्पताल में सुविधा बढ़ाने की बात : स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों से बात की. साथ ही कवर्धा के जिला अस्पताल को आने वाले दिनों में नंबर एक अस्पताल बनाने की बात कही. इस दौरान उन्होंने कहा कि कवर्धा की आबादी बढ़ रही है. ऐसे में मंत्री अकबर ने उन्हें अस्पताल को अपग्रेड करने का आवेदन दिया था.लिहाजा अब कवर्धा के जिला अस्पताल को तीन सौ बिस्तरों का करने का प्लान (Kawardha Hospital will have three hundred beds ) है. जिसके लिए प्राप्त आवेदन को उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया है. जिसके बाद आशा की जा रही है कि जल्द ही कवर्धा के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी.