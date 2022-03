कवर्धा : जिले की दामापुर पुलिस ने महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा (mystery of the blind murder of a woman in Kawardha solved ) ली है. आरोपी को पकड़ने में पुलिस को नौ महीने का लंबा वक्त लगा. इस केस में पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में अहिमन निषाद को जोगीपुर से अरेस्ट कर जेल भेजा है. हत्या की ये वारदात दामापुर चौकी के मोतेसरा गांव में घटी थी. जहां 13 जून 2021 को उर्वशी बाई नाम की महिला का शव खेत में मिला था. उर्वशी के सिर और सीने में किसी ने कुल्हाड़ी से हमला किया था. इस हमले में उर्वशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. जब गांव के लोगों ने खेत में शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की. लेकिन उस वक्त हत्या की वजह का पता नहीं चल सका. पुलिस मौके से साक्ष्य जुटाने में भी कामयाब नहीं हो सकी. लिहाजा आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हो गया था. पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद करने का फैसला लिया था.

केस बंद होने से पहले ही आरोपी अरेस्ट : काफी तहकीकात करने के बाद भी पुलिस जब आरोपी को नहीं पकड़ पाई तो पुलिस ने इस केस को बंद करने का फैसला लिया. लेकिन दामापुर चौकी के नए प्रभारी रघुवंश पाटिल ने इस केस की फाइल देखी और आखिरी कोशिश करने की ठानी. एसपी के निर्देश के बाद दामापुर चौकी इंचार्ज पाटिल ने एक बार फिर से उर्वशी हत्याकांड की फाइल (Urvashi fatal case files) खोली. जिसमे उन्होंने एक-एक करके उर्वशी के नजदीकी लोगों से नए सिरे से पूछताछ शुरू की. इस पूछताछ में सामने आया कि, उर्वशी की एक जमीन को लेकर अहिमन निषाद नाम के एक शख्स से विवाद हो गया था. इस विवाद में उर्वशी ने अहिमन को भरे बाजार कई थप्पड़ जड़ दिए थे.

मर्डर से थप्पड़ की बेइज्जती का बदला : पुलिस को जब जानकारी मिली कि अहिमन और उर्वशी के बीच झगड़ा हुआ था . तो टीम ने अहिमन को थाने बुलाकर पूछताछ शुरु की. पहले तो अहिमन ने पुलिस को उलझाया फिर एक के बाद सवालों के आगे टूट गया. अहिमन को जब यकीन हो गया कि वो अब बच नहीं सकता. तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. अहिमन ने बताया जिस दिन जमीन को लेकर उर्वशी ने उसे बाजार में थप्पड़ मारे (murdered to revenge the slap in kawardha ) थे. उसी दिन से उसने उर्वशी की हत्या करने की ठान ली थी.जब उर्वशी खेत में अकेले काम कर रही थी तो अहिमन ने उसे देख लिया. इसके बाद उसने उर्वशी की ही कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया. हमला करते वक्त किसी ने उसे नहीं देखा. लिहाजा वो मौके से भाग गया. पुलिस ने इस कबूलनामे के बाद आरोपी अहिमन को गिरफ्तार कर जेल में दाखिल कर दिया है.