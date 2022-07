कवर्धा : धरमपुर गांव का विवाद दूसरे दिन भी जारी है, धरमपुर गांव के ग्रामीण आज मंगलवार को बड़ी संख्या मे एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेर कर सड़क पर बैठ कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Accused on police in Dharampura of Kawardha) की. इस दौरान ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर एक पक्ष पर गंभीर धाराओं को हटाने और घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने समेत निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की (Rebellion in Dharampur village of Kawardha) है.

बलवे के बाद अब एसपी ऑफिस का घेराव

क्या है मामला : मामला 10 जुलाई सोमवार सुबह है, दरअसल गांव के मवेशियों चरने और गौठान में ले जाने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ. जिसमें दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडा ,सब्बल से वार किया. मारपीट में दोनों पक्ष के 8 व्यक्ति घायल हुए. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एक पक्ष से 04 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 02 व्यक्ति को गिरफ्तार कर (Arrest after rebellion in Dharampur village of Kawardha) लिया.

क्या है पुलिस का बयान : एएसपी मनीषा ठाकुर रावटे (ASP Manisha Thakur Rawate) ने बताया कि ''धरमपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट मे बलवा के तहत मामला दर्ज किया गया है,वहीं आवेदन की शिकायत और वीडियो फुटेज के आधार पर विवेचना की जा रही है. आवेदन के शिकायत के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. फिलहाल घटना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं दोनों पक्षों की सहमति से कार्रवाई की जाएगी.''