पंडरिया : पंडरिया ब्लॉक के पंचायत उपचुनाव का मतदान और मतगणना शांति पूर्वक संपन्न हो गई. सुबह 7:00 बजे से मतगणना शुरू हुई थी.दोपहर में तीन बजे तक ही मतदान का समय था. जहां लोगों ने मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए सुबह से ही मतदान करने लाइन लगाकर मतदान किए . वे लोग मतदान करने वंचित रहें जो गांव से कही कार्य से बाहर गए थे. ऐसे में दोपहर तीन बजे के तक सभी केंद्रों मे पूर्ण रूप से मतदान हो चुकी थी. दोपहर तीन बजे के बाद सभी केंद्रों पर लगभग 70 प्रतिशत मतदान हुई. केंद्रों पर मतदान बंद होने के बाद वहीं केन्द्रों पर ही मतगणना चालू की (By election in Pandariya block concluded) गई.



मतदान के बाद मतगणना : मतगणना गिनती से पहले मौके पर मौजूद प्रत्याशी सभी अपनी- अपनी जीत का दावा कर रहें थे. मतदान केंद्र के बाहर ग्रामीणों मे किसकी जीत हार होगी. इसे लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था. गिनती के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने खुद ही विजयश्री का तिलक कर लिया. प्रशासन ने विजेता उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा पत्र बाद में की (Polling in Gram Panchayats of Pandariya Block)जाएगी.



पुलिस सुरक्षा के बीच लौटे मतदान दल : मतगणना संपन्न कराने के बाद मतदान दल रात में ही वापस लौटना शुरू हो गए. इनको पुलिस सुरक्षा के लिए बीच वाहनों से पंडरिया जनपद पंचायत लाया गया. मतदान दलों के आने का क्रम जल्दी से हो गया. वनांचल पोलमी गए हुए मतदान कर्मी भी मतगणना कर जल्द वापस(Party leaves after polling in Pandariya block) हुए.





सोनपुरी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 431 मतदान में कुल 291 मतदान हुआ जिसमें



अवैध मत पत्र 01

प्रत्याशी बोधन पात्रे 144

प्रत्याशी चोला मणि 05

प्रत्याशी डालचंद 141



पेंड्री खुर्द मे वार्ड क्रमांक 7 में पंच पद के लिए 87 मतदान में 67 लोगों ने मतदान किया जिसमें



प्रत्याशी उध्दव राम 47 मत



कुमार कश्यप 20 मत