कवर्धा : पर्यटन स्थल घूमने आए पर्यटकों से लूटपाट करने वाले 06 आरोपियों को सीटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया (Kawardha police busted the robbery gang) है. आरोपियों के कब्जे से दो नग चाकू ,950 रुपये नकद और दो बाइक जब्त किया गया है. कवर्धा मुख्यालय से लगे सरोधा डेम और भोरमदेव मंदिर दर्शन करने आए पर्यटक पिछले कई दिनों से लूट का शिकार हो रहे (Looted near Sarodha Dam and Bhoramdev temple) थे. सुनसान इलाके में बदमाश गिरोह बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे.

जानिए ये लुटेरे सिर्फ कपल को ही क्यों बनाते थे शिकार

कैसे करते थे लूट : पर्यटकों को सुनसान इलाके का फायदा उठाकर बदमाश रास्ते में रोककर हथियारों के बल पर लूटते (Six accused of robbery arrested in Kawardha ) थे. इस मामले में आरोपियों ने ज्यादातर नए कपल को ही शिकार बनाया था. क्योंकि लड़का-लड़की बात खुलने के डर से पुलिस से शिकायत नहीं करते थे. इसलिए इन लुटेरों का टारगेट ऐसे कपल होते थे. जिन्होंने शादी नहीं की थी और चोरी छिपे कवर्धा के पिकनिक स्पॉट में मिलते थे.

कवर्धा के लुटेरों से जब्त माल

कैसे धरे गए आरोपी : एसपी कार्यालय मे प्रेस कांफ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि ''मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि सरोधा और भोरमदेव के बीच कुछ ग्रुपिंग में संदिग्ध युवक सुनसान इलाकों मे घूमते हैं. जिस पर पुलिस की टीम ने आरोपियों की रेकी की और घटना को अंजाम देने से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जिस पर आरोपी तुलेश्वर साहू ,निपलेश साहू ,ईतलेश साहू, दिलीप साहू, दिवाकर साहू, नरेंद्र साहू को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से लूट की रकम 950 रुपए नकद समेत दो बाइक जब्त किया गया है.''