राजनांदगांव : खैरागढ़ उपचुनाव (Khairagarh by-election 2022) के ठीक पहले विधानसभा के अंतर्गत आने वाली गंडई नगर पंचायत में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion against the president in Gandai Nagar Panchayat) पास हो चुका है. यहां बीजेपी के अध्यक्ष श्यामपाल ताम्रकार पाल थे. जिन्हें पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा दिया. अविश्वास प्रस्ताव के लिए पक्ष में 11 और विपक्ष में 4 मत पड़े थे. अब इस नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए नए सिरे चुनाव होगा.

बता दें कि इससे पहले खैरागढ़ विधानसभा के ही छुईखदान के अध्यक्ष को भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा चुका है. आगामी 12 अप्रैल को खैरागढ़ में उपचुनाव होना है. ऐसे में चुनाव से पहले नगर पंचायत में फेरबदल चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. ये सीट जनता कांग्रेस से चुनकर आए देवव्रत सिंह की मौत के बाद खाली हो गई थी. बीजेपी और कांग्रेस अब इस सीट पर अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.

नवाज की रणनीति आई काम

खैरागढ़ उपचुनाव (Khairagarh by-election) के मद्देनजर लगातार सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते जा रहे हैं. इस बीच कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान (Nawaz Khan Chairman of District Co-operative Central Bank) की मेहनत रंग ला रही है. जिनकी रणनीति के तहत गंडई नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था.

माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर अपना कब्जा निश्चित तौर पर जमा लेगी. इसके साथ ही आगामी माह में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए यह उलटफेर (Big upheaval before Khairagarh by-election) बहुत मायने रखता है. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष कांग्रेस नेता नवाज़ खान ने कहा कि ये बताने को काफी है कि भाजपा की जमीन इस इलाके में हिल चुकी है. जनता से भाजपा नेता अपना विश्वास खो चुके हैं. अब अगला नगर पंचायत अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर फैसला जल्द किया जाएगा.