कवर्धा : जिले की चिल्फी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. चिल्फी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 04 तस्करों को 09 लाख रुपए कीमत के 45 किलोग्राम गांजा की तस्करी करते गिरफ्तार किया है. आरोपी रायपुर की ओर से मध्यप्रदेश की तरफ ट्रक में गांजा लेकर जा रहे थे. चिल्फी पुलिस ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में नाकेबंदी कर आरोपियों को दबोचा (Four ganja smugglers arrested in Kawardha) है.

ट्रक में खूफिया चेंबर बनाकर हो रही थी गांजा तस्करी

कैसे हुई गिरफ्तारी : थाना प्रभारी बृजेश सिन्हा ने बताया कि शुक्रवार सुबह मुखबिर से (Action on information of informer in Chilfi) सूचना मिली कि '' रायपुर की ओर से जबलपुर की ओर जा रही उत्तर प्रदेश की ट्रक क्रमांक UP82T4321 मे बैठे चार व्यक्ति संदिग्ध लग रहे हैं.सूचना को गंभीरता से लेते हुए चिल्फी थाना के सामने नेशनल हाइवे मे नाकेबंदी लगाई. जैसे ही यूपी नंबर की गाड़ी नाकेबंदी के बीच में आई पुलिस की टीम ने ट्रक को लेकर उसमे सवार सभी लोगों की जानकारी लेनी शुरु की. ''

ये भी पढ़ें- बोड़ला पुलिस ने दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार

तलाशी में पुलिस को क्या मिला : पुलिस ने सभी लोगों को ट्रक से नीचे उतारा और ट्रक की तलाशी ली. जिसमे उन्हें ड्राइवर सीट के नीचे एक गुप्त चेंबर (Ganja smuggling through intelligence chamber in Kawardha) मिला. गुप्त चेंबर को खुलवाने पर पुलिस ने उसमे रखे गांजे को जब्त कर लिया. आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं.जो इस गांजे के यूपी लेकर जा रहे थे. जहां से ये अलग-अलग जिलों में खपाया जाता. पुलिस ने गांजा, ट्रक में ले जाई जा रही आयरन मिट्टी, मोबाइल समेत ट्रक को जब्त कर लिया है. जिसकी कुल कीमत 23 लाख 9 हजार रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने सभी आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है.