कवर्धा : किसानों ने अपनी समस्याओं के लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया. किसान बिजली समस्या,खाद की कमी और फसल बीमा की राशि की मांग कर रहे थे. कवर्धा जिले अंतर्गत कई गांव के किसान अपने रबी फसल की प्रधानमंत्री फसल बीमा के मुआवजा राशि (Demand for Prime Minister crop insurance compensation amount in Kawardha) और जिले के सोसायटीयों में खाद-बीज की भण्डारण सुनिश्चित कराने समेत बिजली की समस्या दूर करने की मांग को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे.

कवर्धा में खाद बिजली और फसल बीमा को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन

क्या है किसानों का आरोप : इन किसानों का आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जिले के लगभग 124 गांवों के किसानों को बीमा योजना से प्राप्त होने वाले राशि से वंचित कर दिया गया है. जिनकी फसल पूर्व से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से क्षति हो गई थी और जिनका राजस्व विभाग के पटवारी ने प्रतिवेदन तैयार कर एवं ग्राम सेवक के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया था. किसानों का जिला सहकारी बैंक के माध्यम से प्रीमियम राशि काटी गई थी.लेकिन ऐसे 124 गांव के किसानों को फसल बीमा मुआवजा राशि देने से बीमा कम्पनी ने वंचित रखा है.

ये भी पढ़ें- कवर्धा में गन्ना किसानों ने क्यों कलेक्टर कार्यालय में बोला हल्ला ?

खाद-बिजली की भी समस्या : जिले में आज 41 लाख मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता (Fertilizer shortage for farmers in Kawardha) है, लेकिन 15 लाख मेट्रिक टन खाद का ही सोसायटी में भण्डारण किया गया है. सोसायटी में किसानों को यूरिया, डीएपी, पोटॉश, सुपर फास्फेट की आवश्यकता है. लेकिन खाद की भण्डारण सुनिश्चित नहीं की गई है. मानसून अतिशीघ्र प्रवेश करने वाला है. ऐसे परिस्थिति में खाद की भण्डारण और बीज की व्यवस्था नहीं हैं. वहीं बिजली की कमी के कारण सिंचाई भी खेतों में प्रभावित होगी. लिहाजा किसानों ने अपनी तकलीफ को एक हफ्ते में दूर करने की गुहार कलेक्टर से लगाई (Ultimatum to the administration of Kawardha farmers) है.