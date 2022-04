राजनांदगांव : खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. मतदान संपन्न कराने के बाद दल ईवीएम लेकर जिले के स्ट्रांग रूम पहुंचे. देर रात तक मतदान दलों ने अपने-अपने केंद्रों का ईवीएम जमा (EVMs kept amidst tight security in Khairagarh )कराया. जिसके बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया. 16 अप्रैल को अब स्ट्रांग रूम से ईवीएम काउंटिंग के लिए खुलेंगे.

कितने मतदान केंद्रों में वोटिंग : निर्वाचन आयोग ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 291 मतदान केंद्र बनाए थे. जिसमें 77.88 प्रतिशत मतदान हुआ. भीषण गर्मी में भी लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम की रखवाली पैरामिलेट्री फोर्स कर रही है. जिसमें 2500 जवानों को तैनात किया गया है.खैरागढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र (Naxal affected area Khairagarh) होने के कारण सुरक्षा कड़ी की गई है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी मतदान : खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 54 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित एरिया में आते हैं. जो अतिसंवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में हैं. इन सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं का उत्साह दिखा और जबरदस्त वोटिंग हुई. अब 16 अप्रैल (Counting will be done in Khairagarh on April sixteen )को पता लगेगा कि खैरागढ़ की जंग किसने जीती ?