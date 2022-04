राजनांदगांव : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह अपने दो दिवसीय प्रवास पर (Raman Singh on two day tour) राजनांदगांव जिले में हैं. 14 और 15 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री का प्रवास है. इस दौरान वो गांवों का दौरा कर रहे हैं. डॉ रमन सिंह ने खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को देकर बयान दिया है.रमन सिंह ने कहा कि पार्टी के लोगों ने कड़ी मेहनत की है. जिसका रिजल्ट काफी अच्छा (Good result will come in Khairagarh) आएगा.

सभा में कांग्रेस पर साधा निशाना : रमन सिंह ने धामनसरा गांव में आयोजित गुहा निषाद राज जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने धीरी प्रोजेक्ट को लेकर निशाना साधा. धीरी प्रोजेक्ट (Dhiri Project Rajnandgaon) में 24 गांवों तक पानी पहुंचना था. जिसके लिए 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए. बावजूद इसके गांवों में पानी नहीं पहुंचा.पूर्व सीएम ने कहा कि योजना पीएचई और भ्रष्ट अफसरों के कारण पूरी नहीं हुई. इस दौरान केंवट समाज ने रमन सिंह को कांदा का स्वाद भी चखाया.