पंडरिया : हाल ही में पहाड़ों के बीच से बनी सड़कें जो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को नजदीकी से जोड़ती हुई बनी हैं. मुसाफिरों के लिए काल बनती जा रही है. सरकार ने सड़क तो बना दी है लेकिन अब यहीं सड़के दुर्घटना को दावत दे रही हैं. मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही एक यात्री बस ग्राम आगरपानी के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा (Bus accident in Agarpani village of Pandariya) गिरी. बस पलटने से बस में बैठे यात्री की घायल होने से चीख-पुकार करने लगे. ये बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी.इस हादसे में दो यात्रियों की मौत की खबर (Two killed in Pandariya Agarpani bus accident) है.

कहां हुई घटना : कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया बजाग मार्ग स्थित पोलमी घाट की (Bus fell in Polami Ghat located on Pandariya Bajag Marg) है. जहां लखनऊ से यात्री लेकर एमपी होते हुए दुर्ग की ओर जा रही बस घाट मे अनियंत्रित होकर खाई मे गिर गई. दुर्घटना मे दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए है, वहीं कई व्यक्ति बेहोश हैं. कुछ यात्रियों की बस के नीचे दबे होने की भी जानकारी है. हालांकि पुलिस की टीम लगातार यात्रियों को बस से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, और घायलों को कुकदूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना की है. वहीं गंभीर लोगों को पंडरिया स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल रेफर कर रही है.

कितने यात्री हुए घायल : प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस में सैंकड़ों मुसाफिर थे.जिन्हें काफी गंभीर चोटें आईं है. मौके पर हादसे के बाद भी ना तो एंबुलेंस पहुंची और ना ही पुलिस का कोई जवान. वहीं घायल हुए व्यक्ति फोन पर 108 और0 112 की मदद के लिए गुहार लगा रहे थे.

चौथी बार हुई बस दुर्घटनाग्रस्त : पिछले छह महीने में ये चौथा हादसा है. वहीं 15 दिनों में दूसरी बार इस घाटी में बस हादसे का शिकार हुई है. दरअसल पंडरिया से बजाग तक पक्की सड़क बन गई है, जिसके कारण मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ आने जाने वाली वाहन इसी मार्ग से चलते हैं. घाट होने के बाद भी वाहन चालक रफ्तार धीमी नही करते. जिसके कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं.