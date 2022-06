पंडरिया : एमपी से छत्तीसगढ़ आ रही बस दुर्घटना का शिकार हो गई. घटना स्थल पर मुसाफिरों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाल कर सभी की जान बचाई. वहीं मुसाफिरों को आगे का सफर करने के लिए मुश्किलों का सामना करना(bus accident in pandaria ) पड़ा.

कहां हुई घटना : पंडरिया ब्लाक के वनांचल क्षेत्र के अगरपानी के पास एमपी की ओर से आ रही सवारियों से खचाखच भरी यात्री बस अनियंत्रित होकर नाली से जा घुसी. जिसके बाद कई यात्री घायल हुए.इस घटना की जानकारी अभी तक ना तो 112 पुलिस को हो पाई है. और ना ही घटना स्थान पर किसी भी प्रकार का घायलों को मदद मिला (Injured passengers did not get help in Pandariya)है.

किसने की यात्रियों की मदद : एक्सीडेंट के बाद आने जाने वाले राहगीरों ने बस के घायल यात्रियों को बाहर (Passers by helped the injured in Pandariya)निकाला.वहीं राहगीर ही परिजनों को फोन लगाकर घटनास्थल की जानकारी दे रहे हैं. घटनास्थल पर यात्री और राहगीरों का मेला लगा हुआ है. वहीं इस घटना में जिम्मेदार अफसर की नाकामी देखी जा रही है. जिनके समय पर घटना स्थल तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है.