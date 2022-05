सुकमा : कभी अपने गांव में जवानों के धमक से अपने घरों में छुपने वाले ग्रामीण अब अपने घर में शादी समारोह और कोई भी सामाजिक कार्य को बकायदा जवानों को न्योता दे रहे हैं. यह वाक्या घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जिले के मीनपा में सामने आया है. मीनपा के ग्रामीणों के साथ 206 कोबरा बटालियन के जवानों ने आदिवासी नृत्य किया. आदिवासी पारंपरिक नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा (hearts of the villagers are winning in Naxalgarh) है.

सुकमा में ग्रामीणों संग डांस का वीडियो हुआ वायरल

पहले जवानों के डर से छिप जाते थे ग्रामीण : इस वीडियो में जवान स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के साथ शादी समारोह में झूमते नजर आ रहे हैं, पहले जवानों के भय से ग्रामीण अपने घरों में छुप जाते थे, लेकिन अब लगातार नक्सलियों के बैकफुट पर आने से इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है . ग्रामीण भी जवानों को अपने घर शादी समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित कर मेहमानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं.

नक्सलगढ़ है मिनपा : जानकारी के मुताबिक नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले मिनपा गांव में हाल ही में पुलिस कैंप खोला गया है. इस कैंप के खुलने के बाद लगातार नक्सली बैकफुट पर हैं. धीरे-धीरे इन इलाकों में सड़क, बिजली और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा मिलने के बाद ग्रामीण एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं. इसके लिए अर्धसैनिक बलों का धन्यवाद भी कर रहे हैं. अब जवानों के बीच ग्रामीणों का विश्वास और भरोसा दिखाई देने लगा है.

कहां का है वीडियो : गुरुवार को मीनपा गांव में एक ग्रामीण ने अपने शादी के मौके पर कोबरा 206 वाहिनी के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया था. अधिकारियों ने भी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उनके शादी में पहुंचे और समारोह में शामिल हुए. यही नहीं फोर्स के जवानों ने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक नृत्य भी (Video of villagers in Sukma Minpa goes viral) किया. कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सौरव यादव और प्रशांत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि ''अब ग्रामीण बड़े विश्वास और खुशी के साथ हमसे मिलते हैं. हमें शादी में आमंत्रित कर रहे हैं, हम उनके शादी समारोह का हिस्सा बनकर शामिल हुए. ग्रामीणों के साथ पारंपरिक डांस भी किया.''

किसने की है जवानों की तारीफ : मुख्यमंत्री ने की जवानो की तारीफ़इधर इस वीडियो के वायरल (dance of cobra battalion jawans) होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब बस्तर बदल रहा है और नक्सली दहशत भी लगातार कम हो रही है, यही वजह है कि ग्रामीण जवानों पर भरोसा कर रहे हैं और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस कैंप खुलने से और ग्रामीणों की जवानों के द्वारा मदद करने से जवानों पर विश्वास और भरोसा बढ़ गया है ,ग्रामीण अब अपने शादी समारोह या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जवानों को न्योता दे रहे हैं और अब अंदरूनी क्षेत्रों में सुखद माहौल भी देखने को मिल रहा है.