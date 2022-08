बस्तर: बस्तर में हड़ताल जारी है. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन DA HRA की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे (Unique protest in Bastar) हैं. एक तरफ जहां रैली निकाल कर प्रदर्शन कर रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ हल्बी में गाना गाकर (singing Halbi song) सरकार को मनाने की कोशिश की जा रही (pleaded with the government) हैं. हड़ताली कर्मचारियों का एक वीडियो सामने आया है .जिसमें एक कर्मचारी हल्बी में गाना गाकर सरकार से कह रहा है- 'महंगाई बढ़ते जाए, पाकेट में भार पड़े, तुके आमचो गुहार भूपेश सरकार'. अब यह वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा (halbi song video viral) है.

हल्बी गीत गाकर सरकार से गुहार

बस्तर जिले के करीब 25 हजार कर्मचारी महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर पिछले सोमवार से हड़ताल पर बैठे हैं. कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है. इतनी संख्या में एक साथ कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से सरकारी कामकाज भी ठप पड़े हैं. कर्मचारियों ने जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन करते रहने की बात कही है. अब सरकारी कामकाज की पूर्ति करना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है.हालांकि कलेक्टर ने बताया कि ''कुछ संविदा कर्मचारियों को काम का जिम्मा दिया गया है.''जगदलपुर में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बस्तर की क्षेत्रीय हल्बी बोली में गाना बनाया है. अपनी मांगों को लेकर सरकार के लिए लगाए जाने वाले नारों के साथ वे इस हल्बी गाने को भी गाते हैं और सरकार से मांग पूरा करने का आह्वान करते हैं. करीब 1 मिनट के गाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड होने लगा है. गाना गाते हुए जो कर्मचारी दिख रहे हैं उनका नाम चुम्मन नाग है. उन्होंने खुद यह गाना बनाया है. वहीं हड़ताली कर्मचारी गाने के इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं. सरकार को मनाने का कर्मचारियों का यह एक अनोखा तरीका भी है।'आमी हड़ताल-हड़ताल करूं से, तूके गुहार करूं से, दे उन दे DA-HRA, तुके आमचो गुहार...भूपेश सरकार. महंगाई बढ़ते जाए पाकेट में बाहर पड़े से, DA-HRA दे उनसे हम तुके गुहार करूं से'. दरअसल हल्दी बोली में बनाए गए इस गाने का मतलब ये है कि '' हम हड़ताल कर रहे हैं. भूपेश सरकार आप से गुहार है कि हमें आप DA-HRA का लाभ दीजिए. महंगाई बढ़ रही है, हमारी जेब भी खाली हो रही है. ऐसे में हमें इसका लाभ मिलना चाहिए. ये गाना बस्तर में फिल्माए गए प्रसाद फिल्म मोचो मया का हल्बी गीत है. जिसके गायक और संगीतकार बस्तर के अविनाश प्रसाद हैं.