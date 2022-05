बीजापुर: सलवा जुडूम अभियान के दौरान कई नेताओं ने नक्सलियों के खिलाफ जाकर लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की. कई नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की.ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि ने सलवा जुड़ूम अभियान में सरकार का समर्थन किया.जिसके बदले में उन्हें मौत नसीब हुई. आज इस नेता का परिवार मुफलिसी में जिंदगी जीने को मजबूर ( Salwa Judum leaders family became miserable in Bijapur) है. परिवार की माने तो आज तक उनके परिवार के सुध किसी ने भी नहीं ली. ना ही प्रशासन और ना ही सरकार की तरफ से परिवार को किसी तरह की मदद मिली.

किस परिवार ने दिया बलिदान : ये दास्तां है फरसेगढ़ गांव में रहने वाले गोटा फैमिली की. जहां श्री गोटा ने नक्सलियों के खिलाफ अपनी जान गवां दी. श्री गोटा के सुपुत्र बताते हैं कि ''बीजापुर जिले में माओवादी दमन के लिए चलाए गए अभियान में मेरे पिता की जान गई. मैं भी अपने पिता की तरह देश और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहता था. लेकिन इस घटना से मुझ पर दोहरी मार पड़ी. एक ओर पिता का साया सिर से उठ गया. तो दूसरी तरफ कोरोना ने मेरी जिंदगी बद से बदतर कर दी. अपना सबकुछ बेचकर विदेश में पढ़ाई करने गया लेकिन वो भी व्यर्थ चला गया. आदिवासी युवा प्रकाश गोटा ने क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी और मंत्री कवासी लखमा पर भड़ास निकालते हुए कहा कि अपनी आगे की पढ़ाई और घर की माली हालत के लिए मदद मांगी तो उन्होंने भी अनदेखा कर दिया जबकि विधायक मेरे गांव का बाशिंदा है''

परिवार का कैसे चलता है गुजारा : घर पर प्रकाश गोटा समेत पांच भाई और दो बहनें हैं. जिसमे प्रकाश गोटा दूसरे नंबर का है. इससे बड़े एक और इससे छोटे तीन भाई हैं. पिता के शहीद होने के बाद किसी को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिली. सरकार ने ना तो जमीन दी और ना ही बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम किया. गुजारा चलाने के लिए अब प्रकाश मजदूरी करते (prakash gota of Bijapur is doing the wages) हैं.

डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था प्रकाश

मुख्यमंत्री से लेकर सांसद ले लगाई गुहार : प्रकाश ने कहा कि '' मैं 2016 मे मेडिकल का पढ़ाई करने गया था. 5 th ईयर मेरा पूरा हो चूका हैं. लास्ट ईयर बाकी रह गया. किराया बढ़ गया. फ्लाइट का 15 हजार का टिकट 32 हजार मे मिलने लगा. लेकिन सीएम से मैं 11 सितम्बर 2019 को मिला. आर्थिक सहयोग आपका हम कर देंगे बोले हैं. मुझे इसके बाद उधर से कोई सूचना नहीं दिया गया. उसके बाद फिर मैं 2 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री जी से मिला सहयोग कर देंगे बोले. लेकिन नहीं किया. मैं विधायक के पास गया.तो मेरे से नहीं हो पायेगा बोले. उसके बाद मैं सांसद के पास गया. सांसद बोले मेरे पास इतना रकम नहीं हो पायेगा.'

नक्सलियों ने गाड़ियों में लगाई थी आग

आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार : प्रकाश ने ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं था जिसे ना खटखटाया हो. लोन सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्रकाश का क्षेत्र नक्सल प्रभावित है.नक्सलियों ने साल 2017 में घर की गाड़ियों में आग लगा दी. जिससे रहा सहा आय का साधन भी चला गया. खेती किसानी से परिवार का पेट पल रहा था. लेकिन 2020 में आए बाढ़ ने सबकुछ छीन लिया. ऊपर से कोरोना के कारण काम मिलना भी बंद हो गया. आज हालात ये हैं कि प्रकाश को मजदूरी के काम के भी पैसे नहीं दिए गए. एक बार फिर प्रकाश की आंखें मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाए बैठी है. शायद इस बार उनकी पुकार कोई सुन लें.