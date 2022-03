जगदलपुर : 2 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर बस्तर में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. चैत्र नवरात्र को भव्य रूप से मनाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इसको देखते हुए टेंपल कमेटी ने इस वर्ष जगदलपुर के ऐतिहासिक दंतेश्वरी मंदिर में लगभग 3 हजार मनोकामना की ज्योति कलश स्थापना करने का लक्ष्य रखा (The goal of setting up three thousand Jyoti Kalash in Danteshwari temple) है. इस बार श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा टेंपल कमेटी ने रखी है. कलश स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है. टेंपल कमेटी के सदस्यों ने बताया कि अब तक 520 लोगों ने ज्योति कलश स्थापना के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई है.

विदेश से भी आए आवेदन : ज्योति कलश प्रज्जवलित करने के लिए स्थानीय लोगों में उत्साह है. साथ ही इस बार विदेश से भी माता के दरबार में ज्योत जलाने के लिए अर्जी लगाई गई है. 520 लोगों की अब तक की एंट्री में आठ विदेशी श्रद्धालु भी शामिल (Application from abroad for Jyoti Kalash in Danteshwari temple) हैं. टेंपल कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से भारत में खाद्य सामग्रियों के साथ ही अन्य वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है. फिर भी दंतेश्वरी मंदिर की टेंपल कमेटी ने ज्योति कलश के शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है. बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज्योति कलश के लिए 701 रुपये और घी के लिए 1651 रुपये का शुल्क रखा गया है.



श्रीलंका की यात्रा का भव्य स्वागत : बीते दिनों श्रीलंका से निकली काव्य यात्रा जब बस्तर पहुंची तो सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस यात्रा का स्वागत किया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने चैत्र नवरात्र को भव्य रूप से मनाने का आह्वान भी किया. क्योंकि पूरा भारत देश 2 वर्षों से कोरोना महामारी को झेल रहा था. इसके कारण नवरात्रि नहीं मनाई जा सकी थी. इस वर्ष कोरोना के मामले कम होने के कारण श्रद्धालुओं में नवरात्रि को लेकर उत्साह है. वहीं बस्तर के एक हिस्से को रामवन गमन पथ में भी जगह मिली है.इसलिए बस्तरवासियों के लिए नवरात्रि किसी पर्व से कम नहीं है.