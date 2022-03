बीजापुर : जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी सक्रियता (Naxalite incident in Bijapur) दिखाई है. नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुटरु से बेदरे जाने वाली सड़क भोपालपटनम के पास करीब 14 जगहों पर खोद (Kutru Bedre road dug at fourteen places) दी. इससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया. इस सड़क को खोदकर नक्सली अपनी मांगों के पोस्टर इलाके में फेंककर भाग गए. नक्सलियों ने इलाके में बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए. इस पोस्टर में पुलिस कैंप का विरोध, इंद्रावती नदी में पुल का निर्माण, भोले भाले ग्रामीणों को नक्सली बताकर परेशान करने जैसी बातें लिखी हुई थीं. हालांकि पुलिस ने सड़क की मरम्मत करने के बाद यातायात को बहाल कर दिया है. बावजूद इसके नक्सली इस तरह की हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं.

पुलिस ने मार्ग किया दुरुस्त : नक्सलियों के सड़क को 14 जगह नुकसान पहुंचाने की खबर जब पुलिस को लगी तो मौके पर अधिकारी और जवान पहुंचे. एएसपी पंकज शुक्ला, एसडीओपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में जेसीबी को बुलाया गया. जेसीबी ने सड़क पर बने 14 बड़े गड्ढों को पाटा. पुलिस की सक्रियता के कारण इस मार्ग को दो घंटे के भीतर (Kutru police corrected the route in two hours) फिर से शुरु किया गया.

आपको बता दें कि इससे पहले भी नक्सलियों ने इसी सड़क को करकेली के पास नुकसान पहुंचाया था. इस दौरान सड़क को 10 जगहों से खराब किया गया था. जिसके बाद एक गर्भवती महिला की जान बच सकी थी. इस महिला को लेबर पेन के बाद एंबुलेंस की मदद से कुटरु लेकर आया जा रहा था. तभी नक्सलियों के सड़क खोदने की खबर आई थी. इस बार भी माओवादियों ने सड़क काटकर मार्ग अवरुद्ध किए और नक्सली पर्चे फेंके.