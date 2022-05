दंतेवाड़ा : कटेकल्याण थाना अंतर्गत बीती रात नक्सलियों ने लखमा मरकाम की हत्या कर(Naxalite act in Katekalyan ) दी है. लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है. वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों ने चारों तरफ एंबुश लगा रखा है, जिसके कारण फोर्स पैदल निकली है.

ये भी पढ़ें- नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर उड़ाया यात्री वाहन, एक की मौत, चार घायल

मुखबिरी के शक में हत्या : पुलिस के मुताबिक लखमा मरकाम को नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में मारा(Kotwar murdered in Katekalyan of Dantewada ) है. कटेकल्याण नक्सली क्षेत्र है.जहां से 12 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है. नक्सली एंबुश होने की संभावना के कारण फोर्स पैदल ही निकली है. घटना की पुष्टि ASP राजेन्द्र जायसवाल ने की है.