बीजापुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शनिवार को 5 लाख की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर किया है. इस सरेंडर की खास बात ये रही कि महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ आत्मसमर्पण करने आई थी. सरेंडर करने वाली महिला नक्सली का नाम सोमली सोढ़ी उर्फ वनिता (Name of the female Naxalite Somali Sodhi ) है. सोमली केरलापाल एरिया कमेटी की एलओएस कमांडर थी. महिला नक्सली ने सरेंडर का कारण संगठन में महिला माओवादियों के साथ दुर्व्यवहार होना बताया है.

बीजापुर में हार्डकोर इनामी महिला नक्सली ने बच्ची के साथ किया सरेंडर

बीजापुर एसपी आंजनेय वैष्णव ने बताया कि ''सरेंडर करने वाली 5 लाख की महिला नक्सली का पति भी संगठन में सक्रिय था. उसके पति ने भी सरेंडर किया था. सोमली के पति का नाम मुइका है. वह केरलापाल एरिया कमेटी का सचिव (Naxalites were attached to Kerlapal Area Committee) था. उसकी गिनती दुर्दांत नक्सलियों में होती थी. मुइका पर 15 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था.''

मुइका से की थी शादी : संगठन में रहते हुए सोमली ने मुइका से शादी की और उनसे एक बच्ची भी है. आत्मसमर्पित महिला नक्सली 2003 से अब तक फोर्स को नुकसान पहुंचाने, जवानों की हत्या, लूट, आगजनी, मुठभेड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान सहित 8 बड़ी घटनाओं में शामिल रही (Naxalite incident in Chhattisgarh) है. एसपी ने बताया कि ''सरेंडर करने वाली महिला नक्सली को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया (Naxalite surrenders reward of five lakhs) जाएगा.''

कब से जुड़ी थी महिला : सोमली ने पुलिस को बताया कि ''वह 2003 में गंगालूर एरिया कमेटी एलओएस कमांडर हरिराम माड़वी के साथ पीएलजीए सदस्य के रूप में संगठन से जुड़ी. 2004 में गंगालूर से बदली कर मद्देड़ एरिया कमेटी इंचार्ज डीव्हीसीएम प्रसाद के टीम में काम करने को भेज दिया गया. अलग-अलग वर्षों में वह एरिया कमेटी इंचार्ज, एलओएस डिप्टी कमांडर, मद्देड़ एरिया कमेटी डॉक्टर टीम अध्यक्ष, कंपनी नंबर-2 की पीपीसी सदस्य और सीएनएम सदस्य के रूप में काम कर चुकी है. 2014 से 2018 तक बासागुड़ा एलओएस कमांडर व 2018 से 2021 तक नागारम एलओएस कमांडर भी रह चुकी है.''