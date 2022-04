दंतेवाड़ा : मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हुई . नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां अंबे के अलग-अलग स्वरूप की पूजा-अर्चना की जाएगी. पहले दिन मां दंतेश्वरी का स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा विधिविधान से की गई. नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण भक्त बड़ी संख्या में मंदिर दर्शन के लिए (Grand Darshan at Danteshwari Temple on the first day of Navratri) पहुंचे. इस दौरान मंदिर समिति ने दर्शन के लिए व्यापक इंतजाम किए थे. मंदिर समिति नवरात्रि के पहले दिन आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभता से दर्शन करा रही (Crowd of devotees gathered in Danteshwari temple of Dantewada) है. भक्तों को कष्ट न हो इसके लिए मंदिर में विशेष तैयारी भी की गई है. इस बार दूर-दराज से आने वाले भक्तों को वीआईपी गेट से दर्शन की भी सुविधा मिली है. जिसमें प्रति व्यक्ति पांच सौ रुपए शुल्क चुकाकर आसानी से माता के दर्शन किये जा सकते हैं.

प्रसाद में इस बार महुआ लड्डू : माता दंतेश्वरी में इस बार प्रसाद के तौर पर महुआ लड्डू का इस्तेमाल (Mahua Laddu as Prasad in Danteshwari Temple) किया जा रहा है. यही प्रसाद भक्तों को बांटा जाएगा. प्रसाद की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन और महिला स्वसहायता समूह महुआ लड्डुओं की आपूर्ति पूरी करेंगे. ताकि किसी भी भक्त को प्रसाद मिलने में देरी ना हो. महुआ लड्डू के कारण इस बार महिला स्व-सहायता समूहों की अच्छी आमदनी होने की भी उम्मीद जताई गई है. इसके साथ ही माता दंतेश्वरी मंदिर में चढ़ने वाली भोग की थाली भी महिला स्व-सहायता के हाथों ही बनाई गई है.