जगदलपुर : बोधघाट थाना क्षेत्र में एक गैराज में शुक्रवार सुबह करीबन 4 बजे अचानक आग लगने की वजह से हड़कंप मच (Garage burnt by fire in Jagdalpur) गई. NDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत करने के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया है. इस आगजनी की वजह से गैराज का सामान जलकर राख में तब्दील हो गया है. जिसकी वजह से गैराज मालिक को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

कहां की है घटना : मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में आनंद ढाबा के सामने एक ट्रक गैराज के किनारे कचरे में किसी ने आग लगा दी (Fire in the garage of Bodhghat police station area) थी.जिसके बाद इस आग की चिंगारी गैराज तक पहुंच गई, जिसने धीरे-धीरे पूरे गैराज को अपने चपेट में ले लिया. इस दौरान गैराज के अंदर सो रहे लोग बाहर निकलकर भागे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

किसने बुझाई आग : पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच (Garage burnt by garbage fire in Bodhghat)गई. इस बीच आग ने गैराज को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था. स्थिति को भांपते हुए दमकल विभाग की एक और गाड़ी मंगवाई गई. लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बेकाबू आग पर काबू पा लिया.

ये भी पढ़ें- ऐसी आग लगी कि पूरी फैक्ट्री जलकर हुई खाक

कितने का हुआ नुकसान : गैराज में आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान बताया गया है. घटना के दौरान गैराज के आसपास और भी ट्रकें खड़ी हुईं थी, लेकिन पुलिस और एनडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी के कारण बड़ी घटना होने से टल गई.