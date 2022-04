सुकमा : नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर और सरकार की पुनर्वास नीति के साथ जिले में चलाए जा रहे पूना नर्कोम अभियान (Poona Narkom Campaign in Bastar) (नई सुबह-नई शुरुआत) से प्रभावित होकर अब नक्सली घर वापसी कर रहे हैं. इसी कड़ी में सुकमा जिले के नक्सली दंपती समेत 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर (Four Naxalites surrender in Sukma) किया है. इनमे से तीन नक्सलियों पर सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा था.

कहां किया सरेंडर : भेज्जी क्षेत्र के तीन इनामी सहित चार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण (Sukma naxali surrendar) किया है. समर्पित नक्सलियों में मुचाकी सोमड़ा उर्फ दिरदो सोमड़ा उत्तर बस्तर डिवीजन प्रेस कमेटी कमांडर ( 3 लाख रुपये ईनामी), माड़वी मुड़ा प्लाटून नंबर 17 सेक्शन ए सदस्य (2 लाख रुपये ईनामी), पोडियम रमेश प्लाटून नम्बर 04 सदस्य ( 2 लाख रूपये ईनामी) और मुचाकी सोमड़ी उत्तर बस्तर डिवीजन के रूप में नक्सली संगठन में शामिल थे.

ये भी पढ़ें- दो लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर, पुनर्वास योजना का मिलेगा फायदा

किन चीजों में थे सक्रिय : नक्सली दंपति मुचाकी सोमड़ा और मुचाकी सोमड़ी उत्तर बस्तर डिवीजन में नक्सली संगठन के लिए नक्सली पाम्पलेट, पोस्टर एवं बैनर बनाने का कार्य करते थे. इसके अलावा संगठन का प्रचार प्रसार करने में भी सक्रिय थे. दोनों की टीम में पोडियम रमेश एवं माड़वी मुड़ा वर्तमान में कोंटा एरिया कमेटी में सक्रिय थे. चारों ही नक्सलियों को सुकमा पुलिस ने 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है. इसके अलावा जल्द ही सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ दिलाने की बात भी सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने कही है