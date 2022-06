जगदलपुर : एक तरफ जहां राज्य सरकार राज्य भर के अलग-अलग जिलों में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. वहीं दूसरी तरफ सहारा इंडिया के अभिकर्ता केवल बस्तर संभाग में सैकड़ों करोड़ रुपए डूब जाने के कारण बेहद परेशान है. संभाग भर के लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर की सिटी कोतवाली पहुंचकर सहारा इंडिया के डायरेक्टर और उच्चाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई (Jagdalpur sahara India Karmchari FIR) है.

कितने की है देनदारी : अभिकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि '' केवल जगदलपुर में सहारा के ऊपर 320 करोड़ रुपयों की देनदारी है. कंपनी से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है. अभिकर्ताओं के पास अपने रुपए जमा करने वाले आम लोग अब उन पर रुपयों की वापसी के लिए दबाव डालने लगे हैं. इतना ही नहीं अभिकर्ताओं को अब धमकियां भी मिलने लगी है. ऐसे में अभिकर्ताओं का जीवन दुश्वार हो चला (Sahara India agents united in Jagdalpur) है.''

अभिकर्ताओं का जीना हुआ दुश्वार : सबसे ज्यादा मुश्किल एजेंट्स को हो रही है. सहारा इंडिया में उन्होंने ग्राहकों के पैसे जमा करवाए थे. इतना ही नहीं अपनी खुद की भी जमा पूंजी उन्होंने सहारा इंडिया में ही इन्वेस्ट की थी. अब कंपनी इस विषय पर मौन साधे हुए हैं. उन्हें लंबे समय से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है. दूसरी तरफ ग्राहक एजेंट्स को परेशान कर रहे हैं. इस पूरे मामले पर सिटी कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई (Agents of Sahara India complained to the police station)है और मामले पर जांच का आश्वासन पुलिस दे रही है.