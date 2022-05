कोंडागांव : छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल अपने दौरे में जहां-जहां जा रहे हैं.वहां-वहां सरकार की योजनाओं की तूती बोल रही है. इस बार कोंडागांव के माकड़ी ब्लॉक में सीएम भूपेश को किसानों ने ट्रैक्टर खरीदी के आंकड़े ( farmers of Makdi block gave the data to cm bhupesh)दिए. जिसे देखने के बाद सीएम भूपेश को यकीन हो चला कि सरकार की योजनाएं निचले तबके के किसानों को फायदा पहुंचा रही है.

कितनी ट्रैक्टर की हुई खरीदी : एक साल के भीतर ही कोंडागांव जिले में किसानों ने 950 ट्रेक्टर खरीदे (Farmers of Kondagaon bought nine hundred and fifty tractors)हैं. ये आंकड़े देखकर और सुनकर खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैरान हैं. कोंडागांव के माकड़ी ब्लॉक में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक किसान ने जब बताया कि धान बेचकर राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे से उसने ट्रेक्टर खरीदा है तो मुख्यमंत्री ने खुद ये आंकड़े बताए और ये भी कहा कि इससे किसानों की खुशहाल झलकती है.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मदद : न्याय योजना से मिलने वाली राशि को अधिकतर किसान अपनी कृषि को उन्नत करने में खर्च कर रहे हैं ताकि वो पहले से भी बेहतर फसल ले सकें. इसके लिए किसान सिंचाई पंपों के लिए लगातार विद्युत कनेक्शन की भी मांग कर रहे हैं.किसानों ने बड़ी संख्या में प्रशासन के पास बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है. जिसे लेकर अब प्रशासन तैयारी कर रहा है.

सिंचाई की भी दी सुविधा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (cm bhupesh baghel in makdi block) ने बताया कि ''अकेले कोंडागांव जिले से ही सिंचाई पंप के विद्युत कनेक्शन के लिए 5 हजार आवेदन आए हुए हैं, इनमें से 1466 आवेदन तो अकेले माकड़ी ब्लॉक के ही हैं. माकड़ी में ही उपस्थित किसानों को हितैषी मुख्यमंत्री बघेल ने तत्काल 1466 किसानों के सिंचाई पंप के लिए विद्युत कनेक्शन के आवेदन को स्वीकृत कर दिया ताकि सिंचाई के अभाव में किसान परेशान ना हों.''

किसानों को मिली सौगात : इतना ही नहीं किसानों के हित में ही कोंडागांव में 53 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा तथा 3 हजार 409 सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया है. इसके अतिरिक्त 107 सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार भी किसानों को दिए गए हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कहा कि ''समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है और किसानों के साथ धोखा करने वालों को जेल के भीतर रहना होगा.''