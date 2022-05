जगदलपुर : जिला मुख्यालय जगदलपुर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित पंडरीपानी में गुरुवार सुबह अचानक एक मोटरसाइकिल चालक के ऊपर जान का खतरा बन गया .लेकिन वक्त रहते ही बाइक सवार ने अपनी मोटरबाइक सड़क किनारे खड़ी और जान बचाने में कामयाब रहा. यदि वक्त रहते बाइक सवार ने ये कदम ना उठाया होता तो निश्चित तौर पर आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन (snake inside bike in jagdalpur) होता.

क्या है पूरा मामला : एक दिन पहले मारेगा से मोटरसाइकिल रिपेयर होने के लिए पंडरीपानी के गैरेज में लाई गई थी. इसके बाद पंडरीपानी के मैकेनिक मोटरसाइकिल की टेस्टिंग के लिए डीमरापाल की ओर रवाना हुआ. इसी दौरान उसने मोटरसाइकिल में नाग को देखा. नाग को देखते ही मैकेनिक की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई.लेकिन दिमाग को स्थिर रखकर उसने बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर(Snake came out from inside the bike in Pandripani) दिया.

बाइक के अंदर बैठी थी मौत वक्त रहते बची जान

कैसे बची जान : बाइक के अंदर सांप निकलने की बात तेजी से फैली. लोग मौके पर इकट्ठा होकर वीडियो बनाने लगे. इसी बीच किसी ने इसकी सूचना 112 को दी. 112 की टीम मौके पर पहुंची और बाइक के अंदर छिपे बैठे सांप को मेहनत के बाद बाहर निकाला. सर्पमित्र के माध्यम से सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया. मैकेनिक की माने तो सांप आधी रात को बाइक के अंदर घुस गया होगा.सुबह गाड़ी की टेस्टिंग के दौरान सांप का गाड़ी के अंदर होने की जानकारी लगी.