बस्तर : जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में कवासी लखमा ने शिरकत (Kawasi Lakhma Bastar tour) की . कार्यक्रम के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों के सवाल पर आज एक अनोखा उदाहरण (Controversial statement of Kawasi Lakhma in Jagdalpur) दिया. उनका यह विवादित उदाहरण चर्चा का विषय बना हुआ है.

कवासी लखमा का विवादित बयान कहा एक दिन में नहीं होता बच्चा पैदा तो

क्या है विवादित बयान : कुछ महीने पहले बस्तर दौरे पर आए सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग में 16 नए बैंकों की स्थापना का वादा किया था. लेकिन इन बैंकों की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो पाया है. इस विषय में सवाल पूछे जाने पर मंत्री कवासी लखमा ने अपने जवाब में उदाहरण देते हुए कहा कि 'बच्चा भी एक दिन में पैदा नहीं हो जाता (Kawasi Lakhma said that a child is not born in a day) है. शादी के बाद बहु से भी पहले ही दिन में बात नहीं हो जाती '

बयान को हंसी में टाला : हालांकि उनके इस विवादित बयान को वहां पर मौजूद लोगों ने हंसी में टाल (Excise Minister Kawasi Lakhma) दिया. लेकिन मंत्री जी की कही बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं. कवासी लखमा अपने विवादित बयानों के चलते लगातार चर्चा में बने रहते हैं. बीते वर्षों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, हेमा मालिनी के गाल और डी पुरंदेश्वरी पर कई विवादित बयान दिए (Kawasi Lakhma in Jagdalpur) हैं.