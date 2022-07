जगदलपुर : बस्तर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर खरीदी (computer scam in bastar university) मामले में सालों के बाद जांच होने पर भी मामला अब तक अनसुलझा है. अब भी विश्वविद्यालय के एक कमरे में 65 कंप्यूटर बंद रखे हैं. पिछले कुलपति के कार्यकाल के दौरान गड़बड़ी के आरोप (jagdalpur Computer Ghotala ) लगने पर इन कंप्यूटर की खरीदी की जांच शुरू की गई थी.

कहां घोटाले पर हो रही है लीपापोती

राज्यपाल ने दिए थे भुगतान के निर्देश : हाल ही में राज्यपाल ने इस मामले में भुगतान के निर्देश दिए थे. लेकिन कार्यपरिषद में मामला आने के बाद फिर एक बार फंस गया है. राज्यपाल के गठित जांच कमेटी (Inquiry committee constituted of the Governor of Chhattisgarh) में सप्लायर को क्लीन चिट दिए जाने (Clean chit given to supplier in Jagdalpur)के बाद कार्यपरिषद ने इस मामले को महालेखाकार तक भेजने के बाद ही भुगतान करने की प्रक्रिया को करने के निर्देश विश्वविद्यालय को दिए हैं.

क्यों उलझा मामला : ऐसे में यह मामला और भी उलझता जा रहा है. जांच में ना तो यह साबित हो रहा है कि पिछले कुलपति ने खरीदी में किसी तरह की अनियमितता की थी. और ना ही इन कंप्यूटर का इस्तेमाल विश्वविद्यालय कर पा रहा है. राज्यपाल के निर्देशों के बाद कार्यपरिषद के फैसले पर चर्चा हो रही है.