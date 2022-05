जगदलपुर: प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ के अलग-अलग विधानसभाओं में जाकर छत्तीसगढ़ के जनता से भेंट मुलाकात कर रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा के बड़े किलेपाल पहुंचे. जहां देव-गुड़ी में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने हाट बाजार देखने की इच्छा जताई. इसके बाद सीएम चौपाल के नजदीक लगे हाट बाजार को निहारने (CM Bhupesh Baghel visited Hatbazar) पहुंचे.

सीएम भूपेश ने हाटबाजार से की खरीदारी

सीएम भूपेश का अलग अंदाज : हाट बाजार में सीएम भूपेश का अलग ही अंदाज देखने को मिला. हुआ यूं कि मुख्यमंत्री हाट बाजार देखने पहुंचे तो वहां चूड़ी बिंदी की दुकान लगाने वाले बसंत राय ने आवाज लगाकर मुख्यमंत्री को रोक लिया. सीएम भूपेश के रुकते ही बसंत ने आवाज दी '' कका.. काकी के लिए बिंदी लेते जाइए..'' इतना सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुरा दिए और वहीं रुककर कहा कि.. ''ला भई बिंदी, सिंदूर और मेहंदी भी दे दो.'' जिसके बाद मुख्यमंत्री ने दुकानदार और उसकी पत्नी को भेंट स्वरूप राशि भी (Bhupesh Bought bindi from the Haat Bazar of Kilepal ) सौंपी.



बिंदी और मेंहदी का किया जिक्र : दुकानदार से सामान लेने के बाद सीएम भूपेश बघेल सीधे जनचौपाल में पहुंचे.यहां पर सीएम भूपेश ने जनता से सीधा संवाद भी ( CM Bhupesh Baghel interacted in Janchaupal) किया. सीएम ने लोगों से बात करते हुए कहा कि ''देखिए आज आपके हाट बाजार में घूमने गया तो वहां से अपनी धर्मपत्नी के लिए यह बिंदी, सिंदूर और मेहंदी लेकर घर जा रहा हूं. घर जाऊंगा तो इसे मैं अपनी पत्नी को दूंगा''.

ग्लेजिंग यूनिट का भी किया दौरा : दंतेवाड़ा जिले के कुम्हाररास (Glazing Unit at Kumharras) में शासन ने ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना को साकार किया. जिसका उद्घाटन खुद सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने किया है. जब सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा दौरे पर पहुंचे तो ग्लेजिंग यूनिट का निरीक्षण किया.इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि ''ग्लेजिंग यूनिट के माध्यम से आर्थिक आय बढ़ाने और अपने हुनर को निखारकर बाजार तक पहुंचने की दिशा में दंतेवाड़ा जिले के कुम्हारों को बड़ी मदद मिलेगी.