जगदलपुर : तमिलनाडु में बंधक बनाए गए बस्तर के 8 मजदूर आज सकुशल बस्तर (Chhattisgarh workers rescued from Tamilnadu) पहुंचे. श्रम विभाग के माध्यम से उन्हें उनके गृह ग्राम आंजर पहुंचाया गया. बीते दिनों लोहंडीगुड़ा के आंजर ग्राम के ग्रामीणों ने (Villagers of Anjar village of Lohandiguda) कलेक्टर से बंधक श्रमिकों को छुड़ाने की अपील की थी. इसके बाद कलेक्टर रजत बंसल ने 4 सदस्यीय टीम गठित की. टीम तेनकासी के ग्राम मदुरई पहुंची. वहां बंधक बनाए गए 8 श्रमिकों को छुड़ाकर सकुशल वापस (Rescued 8 workers and returned safely) अपने साथ लाई.

ये भी पढ़ें - जगदलपुर में खनिज उत्खनन में लगे अवैध वाहन जब्त

काम की तलाश में किया था पलायन

श्रम निरीक्षक नमिता जॉन, राजस्व निरीक्षक पवन नेताम, सहायक उपनिरीक्षक सरजूराम ध्रुव और सेक्टर सुपरवाइजर चंपा नेताम ने तमिलनाडू जाकर बंधक श्रमिकों को छुड़ाया. अधिकारियों के मुताबिक सभी बंधक काम की तलाश में तमिलनाडू गए थे. श्रमिकों को बंधक बनाने का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में मजदूरों के बंधक बनाने का मामला सामने आ चुका है. छत्तीसगढ़ के बस्तर में पलायन एक सबसे बड़ी समस्या रही है. जिसके कारण प्रतिवर्ष मजदूरी करने गए मजदूर या तो बंधक बना लिए जाते हैं या फिर उनकी मौत की खबर आती है.