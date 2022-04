दंतेवाड़ा : दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिला में बीजेपी महामंत्री धीरेंद्र प्रताप सिंह ने ऑनलाइन टेंडर को लेकर लोक ग्रामीण यांत्रिकी पर गंभीर (Allegation of disturbance in RES tender in Dantewada ) आरोप लगाए हैं. धीरेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऑनलाइन टेंडर में विभाग ने करीबियों को फायदा पहुंचाया है. महामंत्री धीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के चारों ब्लॉक में करोड़ों के काम का टेंडर हुआ है. जिसको भरने की आखिरी डेट बुधवार 6 अप्रैल तक है. इन कामों की लागत 1 करोड़ 66 लाख के आसपास है.लेकिन इस टेंडर को ऑनलाइन नहीं जारी किया (Tender not issued online in Dantewada) गया. जिसके कारण स्थानीय लोग टेंडर भरने से वंचित हो गए हैं.





अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप : लोक ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (Dantewada Public Health Engineering Department) पर आरोप लगाते हुए धीरेंद्र ने कहा कि टेंडर भरने की आखिरी तारीख पास है.लेकिन करोड़ों के काम का टेंडर साइट में उपलब्ध नहीं है. ऐसे में कैसे कोई भी ठेकेदार इसे भरेगा. बीजेपी महामंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को घेरते हुए इस मामले में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है. धीरेंद्र की माने तो बीजेपी इस लड़ाई को अब सड़क तक लेकर जाएगी.