दुर्ग : जिले में साइबर ठगी लगातार बढ़ रही है. साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. इसी कड़ी में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन कट जाने का डर दिखाकर ठगी की गई है. बिल कलेक्शन करने के नाम पर शातिर ठग ने इंटरनेशनल कॉलोनी तालपुरी की रहने वाली महिला से दो लाख रुपए ले (Woman cheated of two lakhs in bhilai )लिए.

कैसे की ठगी : आरोपी ने बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर महिला से बात की. इस दौरान उसने कहा कि उसके घर का बिजली बिल बकाया है. बकाया बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. आरोपी ने ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए महिला को मोबाइल पर एक रिमोट एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया. इसके बाद खाते से दो लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए. घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोबाइल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की (cyber fraud in bhilai ) है.

भिलाई में टीम व्यूअर एप से ठगी : भिलाई नगर थाना (Bhilai police station area ) प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि '' इंटरनेशनल कॉलोनी तालपुरी के डहरिया ब्लॉक में रहने वाली प्रीति श्रीवास्तव ने साइबर ठगी की थाने में शिकायत की है. उनके मोबाइल पर 30 जुलाई को एक फोन आया था. फोन पर बात कर रहे व्यक्ति ने खुद को बिजली कंपनी का अधिकारी बताया. उसने कहा कि बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया तो उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. इसके बाद आरोपी ने महिला से कहा कि मोबाइल पर प्ले स्टोर से टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें. इसके बाद आरोपी ने एक लिंक भेजा और उस लिंक पर जाकर केवायसी की प्रक्रिया करने के लिए कहा.''

ये भी पढ़ें- भिलाई में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

10 रुपए के ट्रांजेक्शन के बाद लाखों पार : भिलाई नगर थाना (Bhilai police station area ) प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि '' आरोपी ने महिला को 10 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कहा. पीड़िता ने वैसा ही किया. तब तक आरोपी ने डाउनलोड किए एप्लीकेशन से महिला के मोबाइल को रिमोट पर लेकर खाते से दो लाख रुपये निकाल लिए (cheated two lakhs through mobile app in Bhilai ) थे. रुपए निकाले जाने के बाद महिला को एसबीआई से फोन आया कि उसके खाते से दो लाख रुपये निकाल लिए गए हैं. घटना के बाद महिला ने खाता को ब्लॉक करा दिया, नहीं तो आरोपी खाते में जमा पूरे पैसे निकाल लेता.'' अब पुलिस महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच कर रही है.