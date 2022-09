भिलाई : शारदीय नवरात्रि में भक्त माता की पूजा में लीन हैं. शक्ति की भक्ति आराधना के लिए भक्तगण जहां देवी मंदिरों में पहुंच कर मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं. वहीं दुर्गा समितियों के पंडालों में दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे ( Unique Durga Pandal of Bhilai ) हैं. भिलाई के लाल मैदान में नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति समिति ने भी विशाल आयोजन किया है. 51वें वर्ष के इस कार्यक्रम में समिति ने जो थीम लिया है वह लोगों को नशे के मकड़जाल से उभारने के लिए किया गया है.आज नशा चारों ओर बहुत तेजी से फैल रहा है. वर्तमान समय में लोगों के लिए नशा एक गंभीर समस्या बन चुकी है. भारत जैसे युवाओं के देश को नशा मुक्त होने की जरूरत है. तभी हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे. इस संदेश के प्रति समिति की मंशा साफ झलक रही (pandal giving message against drugs of Bhilai ) हैं.

समिति के उपाध्यक्ष गोविंद सिंग राजपूत का कहना है कि '' 25 हजार शराब की बोतलों को पूरी तरह से धोकर उसे पंडाल में लगाया गया है. उसी से एंटी ड्रग्स लिखकर दर्शाया गया है. इसके अतिरिक्त गुटखा तंबाकू की पुड़िया से बाहरी आवरण की साज सज्जा की गई है. इससे होगा ये कि जब लोग यहां परिवार और बच्चों के साथ देवी दर्शन के लिए पहुंचेंगे. तो परिवार के लोग ही नशे करने सदस्य को नशे से बचने के कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे. यदि किसी का ह्रदय परिवर्तन होता है तो समिति के द्वारा प्रतिज्ञा मंच भी बनाया गया है. ऐसे लोगो का समिति के द्वारा सम्मान भी किया जायेगा.

कैसा है पंडाल : 60 फिट ऊंचे इस पंडाल में विशालकाय नशासूर राक्षस को भी बनाया गया. जिसके माध्यम से इस बात का संदेश दिया जा रहा हैं कि यह किस तरह से पृथ्वी को निगल रहा हैं. इस आकर्षक पंडाल को देखने के लिए दुर्ग, भिलाई ,राजनांदगांव सहित रायपुर और आसपास के लोग भी उमड़ने लगे हैं.पंचमी षष्टमी के समय यहां हजारों की भीड़ जब देवी दर्शन को पहुँचेगी, तो निश्चित ही समिति ने नशे को लेकर जो संदेश देने का प्रयास किया है. उसके माध्यम काफी सारे लोग इस प्रतिज्ञा मंच में भी खड़े होकर आपको प्रतिज्ञा लेते जरूर दिखाई पड़ेंगे.Bhilai navratri 2022