भिलाई : इंफाल में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से भिलाई निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पाण्डेय शहीद हो (Tribute paid to Lt Col Kapildev Pandey in Bhilai ) गए. उनकी शहादत की खबर के बाद सम्पूर्ण भिलाई में शोक की लहर व्याप्त है. भिलाई के भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा शहीद कर्नल कपिल देव पांडे को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि (Ex servicemen pay tribute to Kapil Pandey in Bhilai) दिया.उन्होंने कहा कि '' ऐसे वीर जवान को पूरे देश याद कर रहा है, देश के लिए शहादत दिया यह गर्व की बात है. पूरा देश और भूतपूर्व सैनिक उनके परिवार के साथ हैं.''

कब हुआ था हादसा : आपको बता दें कि 107 बटालियन गोरखा राइफल्स मणिपुर (107th Battalion Gorkha Rifles Manipur) में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पाण्डेय (Lt Col Kapil Dev Pandey) मणिपुर के नोने जिले के तुपुल में रेलवे ट्रैक और स्टेशन निर्माण स्थल पर एक बड़े भूस्खलन के बाद बुधवार से लापता थे. रविवार को उनका शव बरामद कर लिया गया है. दिल्ली में कर्नल कपिल देव पांडे को सैनिकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त किया था.

कहां के निवासी थे कर्नल कपिल देव : कपिल देव पांडेय नेहरू नगर पूर्व भिलाई के रहने वाले थे. वे शहर की वरिष्ठ महिला पत्रकार भावना पाण्डेय के भाई थे. जिस समय यह हादसा हुआ. उसके कुछ देर पहले तक वे भिलाई में अपनी मां से फोन पर बात कर रहे थे. फिर अचानक खबर आते साथ ही भिलाई मे शोक की लहर छा गई.