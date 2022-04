बालोद : जिले में प्रशासनिक काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रालय, संचालनालय एवं समस्त कार्यालय कर्मचारी अधिकारी शिक्षक और संयुक्त फोरम 14% महंगाई भत्ता देने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना (Strike of employee organizations in Balod ) दे रहे हैं. जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित 33 विभागों के अधिकारी कर्मचारी संगठन शामिल हैं.



जिले का काम ठप : अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त आंदोलन के कारण पूरे जिले का काम (Government work stalled in Balod) बंद है. इसका असर प्रशासनिक कार्यों में देखने को मिल रहा है. दरअसल लंबित 14% महंगाई भत्ता को एरियर सहित तत्काल भुगतान करने की मांग संयुक्त अधिकारी कर्मचारी मोर्चा कर रही है.



ये भी पढ़ें- 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरा अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन



केन्द्र के समान महंगाई भत्ते की मांग : आंदोलनरत अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता (Demonstration regarding dearness allowance) देने की मांग हम सब कर रहे हैं. सभी अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर हैं . इसके साथ ही गृह भाड़ा भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने की मांग भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभी तो जिले स्तर पर हम आंदोलन कर रहे हैं. आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन होगा.