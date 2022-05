दुर्ग : इस दुनिया में न जाने कितने रहस्य हैं. देश के वैज्ञानिक इन रहस्यों की खोज अब भी कर रहे हैं. एक ऐसा ही रहस्य दुर्ग में भी सामने आया. दरअसल गुजरे जमाने में दुर्ग में 100 से अधिक कुंए लोगों का प्यास बुझाते थे. लेकिन अब वो सभी विलुप्ति के कगार पर हैं. जिन्हें खोजकर अब फिर से जीवित किया जा रहा है. दुर्ग के इंदिरा मार्केट में बना कुंआ इन्हीं में से एक है. जो पहले गंदगी के कारण बदबूदार था. लेकिन एक तकनीक से इस कुंए का पानी पीने लायक साफ हो चुका है. मार्केट के लोग अब इसी कुँए के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं.



बदबूदार पानी हुआ निर्मल : इस कुएं की स्थिति ऐसी थी कि आने जाने वाले लोग इस कुएं के पास से गुजरना पंसद नहीं करते थे. इस कुंए से इतनी बदबू आती थी कि आसपास के लोग यहां खड़ा नहीं हो पाते थे. ऐसे में प्रशासन की ओर से इंजीनियरिंग के छात्र आदित्य सराफ ने इस कुएं को फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया. आदित्य ने आधुनिक तरीके से रोबोट के जरिए इस कुंए की सफाई (Robot cleaning the well in the durg ) करवाई. इस कुँए से कई टन मलबा और कचरा को बाहर निकालकर इसे पुराने स्वरुप में ले आया गया.



शहर में होने लगी पानी की सप्लाई : जो लोग इस कुएं के आसपास जाना भी पसंद नहीं करते थे. वही आज इस कुंए का पानी पी रहे (smelly well in the durg is giving clean water ) हैं. इतना ही नहीं इस कुंए से शहर में पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है. आदित्य सराफ ने बताया कि 'जब सफाई कर रहे थे तो उन्हें बहुत दिक्कत आई. उन्होंने कुए के सफाई के लिए एक रोबोट भी बनाया .उस रोबोट के माध्यम से मानव रहित तरीके से कुएं की गहराई तक साफ सफाई की गई.''

गन्दगी कचरा औक दुर्गंधयुक्त कुंए को सन एण्ड सॉइल के इंजीनियर्स ने आधुनिक तकनीक से सज्जित रोबोट और मशीन के माध्यम से पुनर्जीवित किया. फिर से कुंआ का पानी को पीने योग्य बना दिया गया है. कचरा रोकने के लिये बारीक जाली को शंकु के आकार मे लगाया गया है. कुंआ के सौंदर्यीकरण के लिये आकर्षक लाईट और फव्वारा लगाया गया है. कुंए के पानी के प्रतिदिन उपयोग के लिये कॉमप्लेक्स में 1000 लीटर की टंकी लगाई गई है. नगर निगम भी भवन निर्माण और पौधों के सिंचाई के लिए कुएं के पानी का इस्तेमाल कर रहा है.

कैसे मिला जलस्त्रोत : कुंए की सफाई के दौरान 50 फीट नीचे एक सुरंग नुमा छेद भी मिला है. इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दुर्ग शहर के सभी कुएं इस सुरंग में छेद से आपस में जुड़े हुए हैं. आदित्य ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कुएं की सफाई इस तरह से की है कि आज इस कुंए का पानी पीने योग्य बन गया है. कुंए का पानी का लैब में टेस्टिंग भी कराया गया. जिसमे यह पाया गया कि मिनरल वाटर के मुकाबले बहुत बेहतर है.

दुर्ग कुंओं के शहर के नाम से प्रसिद्ध था.इसके पीछे की वजह यह है कि दुर्ग शहर में प्राचीन काल में बनाए गए 100 से ज्यादा कुंए आज भी मौजूद हैं. लेकिन उनकी देखरेख के अभाव में विलुप्ति की कगार में है. ऐसे में दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल और दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने इन कुंओं को फिर से विकसित करने का अभियान चलाया है. दुर्ग के इंदिरा मार्केट में स्थित प्राचीन कुआं 100 साल से ज्यादा पुराना है.