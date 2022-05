बेमतरा : छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों को उनके हाथों से बनाए गए उत्पादों के लिए संगठित बाजार उपलब्ध कराने कि लिए पूरे प्रदेश में सी-मार्ट स्टोर्स शुरू किए जा रहे है. इसी कड़ी में शुक्रवार से बेमेतरा में भी एक सी-मार्ट का शुभारंभ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने (Agriculture Minister Ravindra Choubey) किया. इस सी-मार्ट में जिले की महिला स्व-सहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों की बिक्री की जाएगी.

क्यों हुई सी-मार्ट का उद्घाटन : सी-मार्ट के उद्धाटन के अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बेमेतरा जिले के लोगों को विशेषकर स्व-सहायता समूह की बहनों बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि ''महिला समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए प्रथम चरण में जिला मुख्यालयों में सी-मार्ट खोले जा रहे हैं, ताकि समूहों के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद वाजिब दाम पर लोगों को उपलब्ध हो सके.'' इसी कड़ी में महिला स्व-सहायता समूहों के तैयार उत्पाद (Products of Women Self Help Groups in bemetara) को इस सी-मार्ट के जरिए बाजार में बेचा जाएगा.

सी-मार्ट किन सामानों की बिक्री : सी-मार्ट स्टोर (she mart bemetara) में महिला समूहों द्वारा बनाए गए हर्बल साबुन, आचार, मसाले, मुर्रा, दोना-पत्तल, काजु, शर्बत, देवभोग के डेयरी प्रोडक्ट, कोरिया की हर्बल चाय, लेमन ग्रास चाय, आयल से लेकर डिशवॉशर, टॉयलेट फ्लोर क्लीनर, मशरूम पाउडर, शहद, तेल-गुड़, देसी चना, लाल चॉवल का पोहा, चावल आटा से लेकर बेसन तिखुर और दूसरी स्थानीय खाद्य सामाग्रियां भी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी.

वनौषधि और उत्पाद भी बिकेंगे : इसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट ईमली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शहद जैसे वन उत्पाद की बिक्री सी-मार्ट में की जा रही है. सी-मार्ट से हैंडलूम पर बने गमछे और अन्य आकर्षक सूती कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं. इसके अलावा बेमेतरा जिले के ग्राम राखी में उत्पादित केला तना के रेशा से निर्मित हस्तशिल्प एवं हथकरघा से बना उत्पाद भी सी-मार्ट में बेचा जाएगा