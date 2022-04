बालोद : जिले का गुरुर नगर पंचायत इन दिनों अखाड़े में तब्दील हो गया है. वजह है अध्यक्ष के प्रति पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव. इस नगर पंचायत में अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था. लेकिन इसके खिलाफ टिकेश्वर कोर्ट चला गया और अविश्वास प्रस्ताव पर स्टे ले आया. स्टे के खिलाफ पार्षद फिर से एक जुट हुए ताकि कोर्ट में जाकर स्टे को खारिज किया जा सके.लेकिन इस बार नगर पंचायत के चार बीजेपी पार्षदों (BJP councilor in Gurur Nagar Panchayat) ने स्टे के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया.

मंडल अध्यक्ष की निष्क्रियता : गुरुर मंडल अध्यक्ष कौशल साहू ने अब तक सभी पार्षदों को बैठक के लिए नहीं बुलाया है. जबकि मंडल अध्यक्ष ने ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई थी. लेकिन अब खुद कौशल साहू से पार्षद नहीं संभल रहे. जिससे कौशल के खिलाफ भी पार्षदों में गुस्सा है. वहीं दूसरी तरफ सभी पार्षद (BJP councilor in Gurur Nagar Panchayat ) पार्टी लाइन से हटकर काम करने वाले पार्षदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़े- बालोद के गुरुर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, भाजपा-कांग्रेस पार्षद एकजुट

चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक : विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है. लेकिन संगठन का ऐसे मामलों पर ध्यान ना देना समझ से परे हैं. जल्द ही बीजेपी पार्षद चंद्रलता साहू , चिंता साहू, जितेश्वरी निषाद एवं अनुसुइया ध्रुव के खिलाफ प्रदेश स्तर पर शिकायत हो (Demand for action on BJP councilors in Gurur ) सकती है. साथ ही मंडल अध्यक्ष के खिलाफ भी शिकायत करने की तैयारी की गई है. लेकिन कार्रवाई कब होगी ये एक बड़ा सवाल है ?