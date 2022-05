दुर्ग : राशनकार्ड, पेंशन, पटटा, बिजली, पानी, सफाई जैसे मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने के लिए महापौर नीरज पाल के निर्देश पर भिलाई निगम में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा(Public problem redressal camp in Bhilai) रहा है. जहां नागरिक अपनी समस्याओं के लिए शिविर स्थल पर पहुंचकर आवेदन दे सकते हैं. निराकरण शिविर अब सभी वार्डों में आयोजित होगा. पहले दिन नेहरूनगर क्षेत्र में आयोजित शिविर का निरीक्षण निगम आयुक्त प्रकाश सार्वे ने किया और शिकायतों के निराकरण के लिए दिए गए आवेदनों का अवलोकन किया.

भिलाई के हर वार्ड में लगेगा जनसमस्या निवारण शिविर

शिविर में मौजूद रहेंगे अधिकारी : वार्डों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाले शिविर में संबंधित जोन क्षेत्र के अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे. निगम के 70 वार्ड में शिविर का आयोजन अलग-अलग तिथियों में किया(Camp in every ward of Bhilai Municipal Corporation) गया है. वार्ड 2 स्मृति नगर में 11 मई को आनंद नगर सांस्कृतिक भवन, वार्ड 3 मॉडल टाउन में 12 मई को पंचमुखी गार्डन सांस्कृतिक भवन वार्ड 4 नेहरू नगर में 13 मई को सियान सदन नेहरू नगर, वार्ड 5 कोसा नगर में 17 मई को सांस्कृतिक भवन कोसा नगर, वार्ड 6 प्रियदर्शिनी परिसर में 18 मई को संजय नगर शीतला मंदिर में शिविर लगेगा.

निगम आयुक्त का निरीक्षण

और भी जगह पर लगेंगे शिविर : वार्ड क्रमांक 7 राधिका नगर में 19 मई को सियान सदन राधिका नगर, वार्ड 8 कृष्णा नगर में 20 मई को पुराना वार्ड कार्यालय कृष्णानगर, वार्ड 9 राजीव नगर सुपेला में 23 में सांस्कृतिक मंच राजीव नगर, वार्ड 10 लक्ष्मी नगर में 24 मई को भीम नगर पुराना वार्ड कार्यालय, वार्ड 11 फरीद नगर में 25 मई को टाटा नगर सियान सदन, वार्ड 12 रानी अवंती बाई कोहका में 26 मई को बजरंग चौक कर्मा भवन, वार्ड 13 पुरानी बस्ती कोहका में 27 में मंगल बाजार सामुदायिक भवन, वार्ड 17 नेहरू भवन में 30 मई को नेहरू भवन, वार्ड 18 कॉन्ट्रेक्टर कालोनी में 31 मई को आमोद प्रमोद भवन किया जाएगा.

निगम आयुक्त का निरीक्षण

अंग्रेजी माध्यम स्कूल की भी बढ़ोतरी : अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की उपयोगिता को देखते हुए दुर्ग जिले के साथ शहर में आत्मानंद स्कूल की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है. अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सौगात बड़े पैमाने पर भिलाई नगर वासियों को मिलने जा रही है.नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सार्वे ने सेक्टर 6 स्थित आत्मानंद स्कूल परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान स्कूल में मौजूद कक्षाओं के साथ परिसर में लगभग 80 लाख की लागत से खेल परिसर और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए बन रहे निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण (Inspection of the works of Atmanand School in Bhilai) किया. धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य के लिए आयुक्त ने ठेकेदार पर नाराजगी जताई. ठेकेदार को निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने कहा. इसके लिए उन्होंने जोन 5 के आयुक्त एन आर रवेश को निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करते हुए इसे जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए,

निगम आयुक्त का निरीक्षण

कहां-कहां किया निरीक्षण : शासकीय उमावि छावनी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला फरीदनगर, शासकीय उमावि जेपी नगर केम्प दो और शासकीय उमावि हाउसिंग बोर्ड स्कूल का भी निरीक्षण आयुक्त सार्वे ने किया. आयुक्त ने जोन एक स्थित निर्माणाधीन खम्हरिया और जोन 4 अंतर्गत श्रीराम चौक खुर्सीपार का भी निरीक्षण कर अधूरे कार्यों को मई के अंतिम दिन तक पूर्ण करने के निर्देश जोन अधिकारियों को दिए हैं. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर महापौर नीरज पाल ने छावनी, सेक्टर 4 एवं सेक्टर 7 में नवीन आत्मानंद स्कूल की सौगात दिलाई है.पटरी पार क्षेत्र में छावनी, फरीदनगर, कैंप क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड में भी आत्मानंद स्कूल बनेगा.