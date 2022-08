भिलाई : राजस्थान के जालौर में छात्र की हत्या (Student murdered in Rajasthan Jalore) के विरोध में गुरु घासीदास सेवा समिति (Guru Ghasidas Service Committee Bhilai) के आह्वाहन पर सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकाला.आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर में एक दलित समुदाय के बालक इंद्र कुमार मेघवाल ने शिक्षक के मटके से पानी पीया था.जिसके बाद शिक्षक ने उसे इतना मारा कि छात्र की मौत हो गई.इस हत्या के विरोध में बेरोजगार चौक में कैंडल मार्च निकाला (Candle march against Rajasthan incident in Bhilai) गया.





मृत बच्चे को दी गई श्रद्धांजलि : मृत बच्चे को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई. दोषी शिक्षक को कड़ी सजा देने की मांग की गई. कैंडल मार्च में गुरू घासीदास सेवा समिति के अध्यक्ष आरडी देशलहरा, मंजु कुरें, शांति लाल मिर्चे, गया प्रसाद, रमेश चंदवानी, रामकुमार मारकंडे, रमेश गिलहरी, टेकराम बंजारे, कार्यकारिणी सदस्य रुपेश वाले, मनोहर सिंह कुरें, हेम प्रकाश आनंद, राम जी गायकवाड, टीआर कोसरिया, राम लाल चतुर्वेदी, होरीलाल चतुर्वेदी, डीएल टंडन, एसआर भारद्वाज, आनंद बघेल, एसजी गायकवाड, किरण चंदवानी, सरोजप्रतीत, प्रभा खटकर, सरयू प्रसाद बारले, नेतराम बारले, भागीरथी बारले , गजेंद्र साई रबराम, सुप्रिया, गेंदलाल राय, राजेश टंडन, अशोक चंदवानी उपस्थित (Protest against the incident of Rajasthan Jalore in Bhilai) थे.