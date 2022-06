दुर्ग : गरीय निकायों में बुधवार को कार्यालयीन कामकाज ठप रहा. कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने से यह स्थिति जिले के सभी नगरीय निकायों में बनी (One day performance of employees regarding dearness allowance in Durg) रही. कर्मचारियों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और गृह भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर निकायों के बाहर प्रदर्शन किया. भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के बैनर तले आज नगर निगम और पालिका के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया.

महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारियों का एकदिवसीय प्रदर्शन

राज्य सरकार का विरोध : प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर नारेबाजी की (Employees demonstration in Durg) गई. वहीं वर्तमान में मिल रहे गृह भाड़ा को कम बताते हुए बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से की गई. निगम और पालिका कार्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन करने के बाद शाम को ज्ञापन सौंपा जाएगा. फेडरेशन के आह्वान पर नगरीय निकाय कर्मचारियों के इस आंदोलन का असर दुर्ग, भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगम में देखने को मिला. आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बाकी के अवकाश में रहने से कार्यालयीन कामकाज लगभग ठप्प रहा.

ये भी पढ़ें -कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, कहा ''ये ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी''

कहां-कहां के कर्मचारी हुए शामिल :जामुल और कुम्हारी नगर पालिका के कर्मचारी भी आज प्रदर्शन में शामिल (Demonstration against the state government in Durg) रहे. भिलाई में प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष राम बृज यादव ने किया. भिलाई- चरोदा के कर्मचारियों ने अध्यक्ष कल्याणी शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. वहीं दुर्ग नगर निगम में अध्यक्ष शिव शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ. छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री रामावतार साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संवेदनशील बताते हुए कर्मचारियों को सौगात देने की मांग की (No work was done in the bodies of the durg) है. साहू ने बताया कि ''अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि राज्य सरकार 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है. राज्य के सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते का हक मिलना चाहिए. इसी तरह गृह भाड़ा को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है.''