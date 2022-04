दुर्ग : इन दिनों गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है.लोग गर्मी से बेहाल है. लेकिन ये कम लोगों को ही पता है कि इस गर्म हवा और बढ़ती गर्मी के जिम्मेदार हम इंसान है.क्योंकि हमने ही मौसम को परिवर्तित किया है. अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और क्रांकीट के जंगल ने इंसानों का सुकून (impact of tree cutting on the environment) छीना है. जितनी तादाद में पेड़ कटते हैं उतनी तादाद में शायद ही नए पेड़ लगाने के बारे में कोई सोचता होगा.लेकिन देश में कुछ ऐसे प्रकृति प्रेमी अभी भी हैं, जो पेड़ों की अपने बच्चों की तरह से देखरेख करते हैं.

भिलाई में पेड़ों को बचाने की मुहिम

भिलाई के पर्यावरण प्रेमी बनें मिसाल : पूरे देश को स्टील सप्लाई करने वाले भिलाई में एक प्रकृति प्रेमी रहते हैं. नाम है बाबूराम वर्मा.बाबूराम वर्मा भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मी हैं.लेकिन रिटायर होने के बाद इन्होंने घर बैठना मुनासिब नहीं समझा.बल्कि अपना समय प्रकृति को देने का फैसला लिया. बाबूराम ने देखा कि भिलाई में पौधे पनप नहीं रहे हैं.इसलिए इन्होंने पौधों को बचाने का बीड़ा (Nature lover of Bhilai became an example ) उठाया. 1983 से बाबूराम ने पौधे लगाने शुरु किए. पौधों को नुकसान ना हो इसलिए वो साड़ियों से ट्री गार्ड बनाकर उन्हें सुरक्षा भी देते हैं. अब तक बाबूराम ने 10 हजार से ज्यादा पेड़ लगाए हैं.वहीं 1 हजार से ज्यादा पौधों को सुरक्षित किया है.

ये भी पढ़ें- भिलाई में सड़क के किनारे उल्टे लगाए गए पेड़, जानें वजह

प्रकृति से न करे खिलवाड़ : बाबूराम वर्मा का कहना है कि बेतहाशा बढ़ रही गर्मी और बदलते मौसम हमारी प्रकृति की देन है. जो दिन-ब-दिन बदल रही है. इंसान प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं. लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं. लेकिन पौधे लगाने की ओर ध्यान नहीं देते . जिसकी वजह से पर्यावरण तेजी से बदला है. इसलिए बाबूराम ने लोगों से अपील की है कि अब भी वक्त है.इसलिए कम से कम जीवन में दो पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षा जरूर (Campaign to save trees in Bhilai) दें.