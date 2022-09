दुर्ग : शादी का रिश्ता टूटने से परेशान युवक की कार शिवनाथ नदी में बने पुराने पुल पर लावारिस हालात में मिली (Bank manager missing in Durg ) है. कार के नम्बर से पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर बुलाया है. कार में सवार पलाश अग्रवाल का पता नहीं चल पाया है. नदी के पास कार(car found on river bank in Durg ) मिलने से युवक के आत्महत्या करने की आशंका से नदी में गोताखोर उतारे गए (suspected of committing suicide ) हैं. वहीं पुलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गाड़ी में मिला युवक का सामान : शिवनाथ नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय गोताखोरों ने पुलगांव पुलिस सूचना दिया कि शिवनाथ नदी के पुराने पुल के बीचों बीच एक काले रंग की लावारिस कार खड़ी है.पुलिस ने कार की बाहर से तलाशी की. कार के भीतर 2 मोबाइल और एक नायलोन की रस्सी भी मिली. पुलिस ने लावारिस कार का पासिंग नंबर लेकर उसके मालिक से कॉन्टैक्ट किया. जिस पर कार राजनांदगांव निवासी पलाश अग्रवाल की होना पाई गई. पलाश के परिजनों ने पुलिस को बताया कि पलाश अग्रवाल रायपुर के निजी बैंक में मैनेजर है. जिसकी शादी का रिश्ता टूट गया है. इसे लेकर वो बेहद परेशान था. फोन पर उसकी बातचीत हो रहा थी. परिजनों ने उसे समझाया लेकिन देर रात 1 बजे पलाश का फोन अचानक बन्द हो गया. जिसके बाद परिजन लगातार तलाश कर रहे थे. कार नदी के पास मिलने से युवक के नदी में कूद जाने की आशंका से स्थानीय गोताखोर और SDRF की टीम उतारी गई है. फिलहाल अब तक लापता युवक का पता नहीं चल पाया है. पुलगाव पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है





दुर्ग शहर एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि लावारिस हालत में शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर एक काले रंग की कार खड़ी हुई है. लेकिन कार में कोई नही होने की सूचना मिलते ही कार के नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क किया गया. युवक राजानंदगांव निवासी पलाश अग्रवाल के नाम पर है. पुलिस ने आशंका जताई है कि युवक नदी में कूदकर सुसाइड किया है. नदी में स्थानीय और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है.