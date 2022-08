दुर्ग: भिलाई के सुपेला में गदा चौक स्थित देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों को हटाने की मांग (protest against liquor shop) एक बार फिर उठने लगी है. अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को एक बार फिर युवा शक्ति संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला है. संगठन ने आज भिलाई तीन स्थित सीएम निवास तक पदयात्रा निकालने की तैयारी (preparations for padyatra till cm house) की थी. लेकिन प्रशासन ने इन्हें सड़क पर ही रोक (administration stopped on the road) लिया है. इसके बाद प्रर्दशनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे.

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन: इस दौरान तहसीलदार क्षमा यदु और सीएसपी कौशलेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे. संगठन के लोगों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार क्षमा यदु को सौंपा है. भिलाई के सुपेला शराब भट्टी हटाने को लेकर लगातार अनेकों संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है. वहीं तहसीलदार क्षमा यदु ने शराब की दुकान को हटाने के संबंध में कलेक्टर से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस दौरान युवा शक्ति संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

शराब दुकान के विरोध में पदयात्रा

लंबे समय से की जा रही है शराब दुकान हटाने की मांग: सुपेला गदा चौक स्थित देशी अंग्रेजी शराब की दुकान (liquor shop) का विरोध लंबे समय से किया जा रहा है. युवा शक्ति संगठन द्वारा इसके लिए पहले भी विरोध प्रदर्शन किया गया था. संगठन की मांग है कि "यहां से शराब की दुकानों को हटाकर कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाए." संगठन के लोगों का कहना है कि " शराब की दुकान के कारण आए दिन रास्ते में विवाद की स्थिति बनी रहती है.

एक माह के भीतर हुई मारपीट की कई घटनाएं: युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सेन एवं संरक्षक शारदा गुप्ता ने बताया कि "गदा चौक सुपेला मुख्य मार्ग में देशी और अंग्रेजी शराब दुकान संचालित हो रही है. जिसके कारण कई बार शराबी आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं. एक माह के भीतर कई घटनाएं हो चुकी हैं. सुपेला गदा चौक स्थित दोनों शराब भट्टी को हटाने को लेकर जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, आबकारी विभाग और सीएम भूपेश बघेल को अवगत कराया गया. लेकिन अब तक इसे हटाया नहीं गया है.

कार्रवाई का दिया आश्वासन: पुलिस द्वारा पदयात्रा को बीच में ही रोक लिया गया. युवा शक्ति संगठन के प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने प्रदर्शकारियों से ज्ञापन लिया और इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ता व स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.