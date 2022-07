दुर्ग: कुम्हारी थाना क्षेत्र के बाजार चौक स्थित जय कलेक्शन कपड़ा दुकान के संचालक पिछले 4 दिनों से लापता ( kumhari cloth merchant missing for four days) है. पुलिस को अब तक कोई भी सुराग हाथ नही लगा है. जानकारी के अनुसार दुकान का संचालक घटना के दिन दुकान बंद कर अपने घर चंदनडीह का रहा था. लेकिन देर रात तक घर नही पहुंचाने पर परिजनों ने आसपास पातासाजी शुरू की. लेकिन कपड़ा व्यवसाई का कुछ पता नही लगा. जिसके बाद लापता होने की सूचना कुम्हारी पुलिस को दी है.जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से उसकी खोजबीन जुटी हुई है.

कब से लापता है व्यवसायी : 28 जून को जय कलेक्शन संचालक जय कुमार साहू अपना कपड़े को दुकान को बंद कर घर जाने के लिए निकला था. लेकिन घर नही पहुंचा पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच जुटी है. जांच के दौरान पुलिस को जय की मोटर साइकिल CG 04 NN 1907 और मोबाइल खारुन नदी पुल के पास से मिली ( Businessmans mobile bike found near Kharoon river)है.

कहां गया व्यवसायी : इधर नदी के पास जय की मोटर साइकिल और मोबाईल मिलने के बाद अनहोनी की आशंका से पुलिस ने गोताखोरों की मदद (Kumhari police is investigating the matter) ली. 30 जून को SDRF की टीम ने नदी में खोजबीन भी किया. लेकिन जय का पता नही लग पाया. पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर जय ने टोल प्लाजा पार करते दिख रखा (Picture of businessman in Kumhari toll plaza) है. एएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि ''कुम्हारी पुलिस ने कपड़ा व्यवसायी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है. इस मामले में हर पहलुओं की जांच की जा रही है.''