बालोद : जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्राम खैरतराई तीन माह पहले विवाह बंधन में बंधे दंपती ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर (Husband wife swinging in the same noose in Balod)ली. घटना की जानकारी ग्रामीणों को सुबह हुई. अंदाजा लगाया जा रहा है कि रात में दोनों ने फांसी लगाई है. पति, पत्नी एक साथ मौत को गले लगाने की इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई.बालोद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को फंदे से उतारकर पंचनामा बनाया.

ट्रक ड्राइवर था मृतक पति : जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम ताकेश्वर ठाकुर और उसकी पत्नी का नाम ज्योति है.ताकेश्वर बालोद में ही ट्रक ड्राइवरी का काम करता था. घटना के पीछे फिलहाल परिवारिक विवाद कारण के रूप में सामने आया है. चर्चा है कि रात में घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ था. जिसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ घर से निकल गया था. सुबह दोनों की मौत की खबर आई. परिवार में मृतक के पिता का निधन पहले हो चुका है. घर में मां, भाई और एक छोटी बहन है. ट

प्रेम प्रसंग के बाद हुआ था विवाह : यह भी जानकारी सामने आई कि संबलपुर (भानुप्रतापपुर) मायके की रहने वाली ज्योति से ताकेश्वर ने पिछले साल ही प्रेम प्रसंग में शादी की थी. हालांकि दोनों एक ही जाति के थे इसलिए सामाजिक रीति रिवाज से भी शादी हुई. बच्चे फिलहाल नहीं थे. पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई . पीएम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ में और अधिक खुलासा हो सकता है।