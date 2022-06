भिलाई : कोरबा माइंस से कोयला लोड करके नागपुर (Coal from Korba Mines) की तरफ जा रही मालगाड़ी की एक बोगी में आग लग (Fire in coal loaded goods train in Bhilai) गई. बोगी से धुंआ निकलता देख भिलाई नगर रेलवे स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को वहीं रोका. इसके बाद आरपीएफ और दुर्ग फायर ब्रिगेड को इसकी जनाकरी दी गई. फायर ब्रिगेड तुरंत भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंची और आग को बुझाया गया।



कैसे लगी आग की जानकारी : दुर्ग आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि ''भिलाई नगर स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी में आग लगने की जानकारी दी थी. जिसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड कंट्रोल को सूचना दी गई. मालगाड़ी भिलाई नगर रेलवे स्टेशन(Bhilai Nagar Railway Station) पहुंची. जांच करने पर पता चला कि 58 बोगी की मालगाड़ी में इंजन की तरफ से 14वीं वैगन में आग लगी है. फायर ब्रिगेड की टीम ने बिना देरी किए आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और यह ऑपरेशन सफल रहा.



कहां से आ रही थी गाड़ी : जिला दमकल कर्मियों (Durg Fire Brigade Team) ने लगभग 50 मिनट में आग पर काबू पा लिया. एक घंटे रुकने के बाद मालगाड़ी को नागपुर रवाना कर दिया गया. बताया जा रहा है कि आग कोरबा में कोयला लोड करते समय से ही लगी है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.ऐसी भी आशंका लगाई जा रही है कि कोई जलती हुई चीज रास्ते में मालगाड़ी के कोयले में आकर गिर गई होगी. जिसके कारण आग लगी.