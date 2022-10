दुर्ग: भिलाई इस्पात सयंत्र के मेल्टिंग शॉप 3 में आज अचानक आग लगने से सयंत्र के भीतर अफरातफरी का माहौल (Fire breaks out in Bhilai Steel Plant) बन गया. आग की सूचना मिलते ही बीएसपी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंच. इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका. लांसिंग के दौरान ये हादसा हुआ, इसके बाद आग कन्वेयर बेल्ट तक पहुंच गई. जिसके कारण आसपास के एरिया को खाली कराया गया. घटना के बाद सीआईएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गये. big accident in bsp

भिलाई इस्पात सयंत्र में लगी आग

यह भी पढ़ें: Durg Monk Beat Case: रुपये नहीं देने पर आरोपियों ने बच्चा चोरी की उड़ाई थी अफवाह, उग्र हो गई भीड़

बीएसपी प्रबंधन लगातार हादसों से परेशान: हादसे के बाद शॉप के इस कन्वर्टर का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है. भिलाई स्टील प्लांट के एसएमएस-3 में पहले भी आग लगने की घटना हो चुकी है. इससे पहले लैडल फटने से आग फैली थी और केबिन व केबल तक जल गया था. बीएसपी प्रबंधन लगातार हादसों से परेशान है. इन हादसों से कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा है.