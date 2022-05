दुर्ग : अमलेश्वर थाना में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गांव के सरपंच और उपसरपंच की मौत की झूठी खबर सोशल मीडिया में फैला दी. अब सरपंच की शिकायत पर आरोपी युवक सलाखों के पीछे पहुंच गया है.अमलेश्वर थाना के पहंदा गांव के सरपंच मोहनलाल और उपसरपंच सुरेंद्र साहू ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई (Alive Sarpanch and Upsarpanch were sent to heaven) थी.

क्या था मामला : अमलेश्वर के पहंदा गांव के सरपंच और उपसरपंच ने अमलेश्वर थाने में ये शिकायत लिखाई कि उन दोनों की मौत हो जाने की खबर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश की और पता लगाया कि ये किसने किया है. पुलिस ने कुछ समय बाद गांव के ही एक युवक महेश साहू को गिरफ्तार किया है. जिसने दोनों को जीते जी मार डाला था.



क्यों फैलाई झूठी खबर : जानकारी के मुताबिक आरोपी महेश साहू का सरपंच और उपसरपंच से विवाद होता रहता था. इस वजह से महेश साहू ने उनसे दुश्मनी निकालने के लिए सोशल मीडिया के व्हाट्सएप और फेसबुक में उनकी मौत की झूठी अफवाह फैला (False news in social media of Pahanda village of Durg) दी. मौत की अफवाह इस तरह से फैली की सरपंच और उपसरपंच के जानने वाले सकते में आ गए. सभी उनके घरवालों को फोन कर उनका हालचाल जानने लगे.

कैसे मचा हड़कंप : जो भी दोनों का करीबी था वो दोनों की मौत की खबर देखते ही भागते हुए गांव पहुंच (False news of death spread in Pahanda village amleshwar) आया. लेकिन गांव आकर सभी को सच्चाई का पता चला. जिस पर सरपंच उपसरपंच ने अमलेश्वर थाने में इसकी शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

आरोपी युवक महेश साहू

पाटन एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि ''पहंदा गांव के सरपंच और उपसरपंच की शिकायत (False news in social media of Pahanda village of Durg) पर आरोपी महेश साहू को गिरफ्तार किया है और उसके विरुद्ध कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी ने पुलिस को बताया गांव के सरपंच और उपसरपंच से कई दिनों से विवाद चल रहा था. जिसे लेकर आरोपी ने दुश्मनी निकलने के लिए दोनों की मौत की झूठी खबर सोशल मीडिया में वायरल की.''