दुर्ग : भिलाई 3 थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में चोरी के मामले को दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया (Theft incident in Bhilai mobile shop) है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से साढ़े सात लाख के नए मोबाइल जब्त किए हैं. पुलिस आरोपी के खिलाफ चोरी के धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है.पुलिस की पूछताछ में आरोपी पहले तो चोरी करने की बात से इंकार करता रहा. लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर उसके दोस्त के घर में रखें 41 नग नए मोबाइल बरामद की हैं.

कैसे पकड़ाया चोर : 3 दिन पहले भिलाई तीन थाना क्षेत्र के मार्केट के मोबाइल दुकान में लाखों रुपए के नए मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई (Lakhs of rupees were stolen in Bhilai ) थी. इस मामले में पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी. पुलिस मार्केट में लगे हैं तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी इसी दरमियान रात में घूमते हुए एक संदेही सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया. इस पर पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति की पतासाजी की. पतासाजी करने पर पुलिस को पता चला कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है. वह चोरी की वारदात में जेल गया हुआ था.

संदेही ने खोला राज : पुलिस ने जब संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने किसी भी तरह की चोरी करने की बात से इनकार किया. इसके बाद पुलिस ने उसे सख्ती दिखाई. संदेही थोड़ी ही देर बाद टूट गया और मोबाइल शॉप में हुई लाखों की चोरी से पर्दा उठ गया.सीसीटीवी में जो संदेही दिखाई दिया था वही असली चोर (Durg police arrested mobile thief) निकला.

कहां मिले चोरी के मोबाइल : पुलिस ने जब चोरी की बात उगलवाई तो पता चला कि शातिर ने चोरी के बाद माल को किसी और के घर पर छिपाया है. निशानदेही पर पुलिस उस घर में पहुंची जहां पर चोरी का माल छिपाकर रखा गया था. जहां से पुलिस ने चोरी किए गए 41 नग मोबाइल को जब्त कर लिया है. अब पुलिस आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

पुलिस की अपील,लेकिन अपराधी बेखौफ : दुर्ग एसपी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और दुकानों में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि चोरी और अन्य घटनाओं से बचा जा सके. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ की जा सके.लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं.

सीएम हाउस के सामने ही चोरी : आपको बता दें कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र में ही कुछ दिन पहले ही सीएम हाउस से कुछ ही दूरी पर एक कांट्रेक्टर के घर पर साढ़े नौ लाख की चोरी हुई है. सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर इतनी बड़ी चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है. इसके बावजूद अब तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई (No clue of theft near CM House) है.अब सवाल यह उठता है कि पुलिस की इतनी चौक चौबंद व्यवस्था होने के बाद इलाके में बड़ी चोरियां हो रही है.जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.