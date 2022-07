दुर्ग : कोरोना संक्रमण के मामले में दुर्ग जिला सबसे अधिक संक्रमित जिला बन गया (Corona new hot spot becomes durg) है. शुक्रवार को जिले में कोरोना संक्रमण के 88 नए केस मिले. गुरुवार को यहां 81 पॉजिटिव केस मिले थे.दूसरी और तीसरी लहर में भी दुर्ग जिले से ही सबसे ज्यादा मरीज मिलने शुरू हुए थे. इसके बाद पूरे प्रदेश में संक्रमण फैला था. अब एक बार फिर से ये हॉटस्पॉट बनता जा रहा है.स्वास्थ्य विभाग (Durg health department alert) के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को जिले में 940 सैंपल लिए गए. इसमें 88 सैंपल पॉजिटिव मिले. 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण की बात करें तो शुक्रवार को दुर्ग जिला रायपुर से आगे निकल गया. रायपुर में शुक्रवार को 61 और राजनांदगांव में 55 केस सामने आए हैं.आईए आपको बताते हैं पिछले 15 दिनों में कितने मरीज पॉजिटिव मिले (Durg ahead of Raipur in case of corona infection) हैं.

दिनांक संक्रमितों की संख्या दिनांक संक्रमितों की संख्या 1 जुलाई 15 8 जुलाई 60 2 जुलाई 37 9 जुलाई 45 3 जुलाई 09 10 जुलाई 16 4 जुलाई 14 11 जुलाई 67 5 जुलाई 30 12 जुलाई 53 6 जुलाई 62 13 जुलाई 66 7 जुलाई 45 14 जुलाई 81 15 जुलाई 88 पिछले 15 दिनों में संक्रमितों की संख्या 688 केस

कितने एक्टिव मरीज : जिले में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रही (Corona positivity rate increased in Durg district) है.नए केस के बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 416 पहुंच गई है. बढ़ते केस को देखते हुए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन और सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं. कोरोना संक्रमण काल से लेकर अब तक की बात करें तो दुर्ग जिले में अब तक 1 लाख 17 हजार 212 कोविड पॉजिटिव केस मिल चुके हैं.इसमें 1 लाख 14 हजार 899 केस ठीक हो गए हैं तो वहीं 1897 लोगों की मौत हुई है.

कहां है सबसे ज्यादा संक्रमित : शुक्रवार 15 जुलाई को मिले 88 नए संक्रमितों में सबसे अधिक 36 पॉजिटिव केस भिलाई से मिले (Corona Cases in Durg bhilai) हैं. इसके अलावा दुर्ग ब्लॉक से 13, रिसाली से 10, धमधा से 10, पाटन से 8, निकुम से 9 और चरोदा से दो केस सामने आए हैं. गुरुवार को भी सबसे ज्यादा केस भिलाई से मिले थे.